В России созданы электродвигатели для экзоскелетов

Ростех: в России уже созданы электродвигатели для экзоскелетов

Электродвигатели, позволяющие создавать активные экзоскелеты для экипировки "солдат будущего", уже созданы в России , сейчас идут работы по увеличению их мощности и уменьшению размеров. Об этом сообщили ТАСС во вторник в госкорпорации "Ростех".

"Созданные в настоящее время отечественные электродвигатели уже позволяют создавать работоспособные активные экзоскелеты. Естественно, проводятся работы по увеличению их мощности, снижению энергопотребления и уменьшению габаритов", — сказали в Ростехе.

В прошлом году глава ЦНИИточмаш , разработавшего экипировку "Ратник", Дмитрий Семизоров рассказал в интервью ТАСС , что российские специалисты уже создали полностью работоспособный вариант титанового экзоскелета для экипировки "солдата будущего", однако он пока не оснащен электродвигателями, потому что отечественные компании не производят такие моторы.

Экзоскелет нужен в экипировке солдата, чтобы повысить его силу, выносливость и скорость, например, для переноса тяжестей на большие расстояния или применения крупнокалиберного оружия, в том числе одной рукой. Активные экзоскелеты отличаются наличием двигателей, тогда как пассивные позволяют расширить возможности человеческого тела за счет особой конструкции.