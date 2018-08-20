В мире началась военная «гонка» искусственных интеллектов

Уже сегодня создаются боевые системы с совершенно удивительными свойствами. Например, ударно-разведывательные беспилотники способны не только сканировать ту или иную территорию, но и выделять, а также идентифицировать на ней все предметы и живые существа.

Современный дрон никогда не спутает танк с грузовиком или человека с лошадью. Более того, компьютерные программы позволяют идентифицировать, техника какой марки попала в объектив следящего устройства. Для наиболее эффективного ее поражения выбираются соответствующие боеприпасы.

Есть еще более удивительные примеры. Предположим, наземному робототехническому комплексу необходимо провести разведку неизвестной местности, да еще в разрушенном городе. В процессе движения робот ведет постоянную видеосъемку.

Одновременно он получает информацию с разведывательных самолетов или беспилотников, барражирующих над исследуемой территорией, а также со спутников. Электронные «мозги» робота мгновенно обрабатывают всю полученную информацию и создают 3D-картину. На ней робот не только видит себя как бы со стороны, но и действительно видит все, что происходит на соседних улицах, за стенами окружающих его строений. И его действия будут полностью адекватны и обстановке, и реальным угрозам. Человеческий мозг просто не способен обработать такое количество разнообразной информации, поступающей одновременно по многим каналам.

Беспилотные аппараты сканируют территорию и идентифицируют на ней все предметы и живые существа

По словам одного из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта — доктора физико-математических наук Юрия Визильтера, сегодня мы имеем все шансы даже стать лидерами в том, что еще вчера казалось фантастикой. По его словам, работы по искусственному интеллекту сосредоточатся по нескольким основным направлениям.

В пилотируемой авиации будут созданы новые человеко-машинные интерфейсы, обеспечивающие повышение ситуационной информированности и обладающие возможностями обучения и самообучения. Появятся системы анализа больших данных о состоянии бортового авиационного оборудования в масштабе реального времени, причем они смогут даже прогнозировать различные типы отказов.

Идет работа над созданием авиационных тренажеров с элементами искусственного интеллекта, которые смогут моделировать комплексные сценарии и автоматически оценивать действия пилота.

В области интеллектуальной бортовой обработки сенсорных данных к настоящему времени созрели технологические и методические предпосылки для создания полностью автоматических комплексов оперативной видовой разведки на основе беспилотных летательных аппаратов. А также высокоточного оружия и авиационных средств поражения нового поколения — с полностью автоматическим распознаванием целей в широком диапазоне ракурсов и условий съемки.

Создание искусственного интеллекта для планирования военных операций станет ключевым вопросом национальной безопасности

Не позднее 2035 года произойдет переход к созданию полностью автономных беспилотников и их групп. Внедрение систем автоматического распознавания целей нового поколения не только повысит эффективность разведывательных летательных аппаратов, но также резко снизит их потенциальные боевые потери. В связи с этим необходимо в максимальной степени форсировать работы по созданию компактных бортовых и распределенных сетевых систем искусственного интеллекта, автономного управления и распознавания образов для управления БЛА и группами БЛА.

Хотя современные алгоритмы искусственного интеллекта пока не достигают в военно-тактических играх уровня человека, однако появления «сверхчеловеческих» результатов в этой области можно ожидать уже в ближайшей перспективе — в течение 2-3 лет. После этого разработка программ искусственного интеллекта для стратегического и тактического планирования военных операций станет ключевым вопросом национальной безопасности для всех ведущих стран мира.

По мнению Ю. В. Визильтера, уже в 2020-2025 годах в области военных и критических гражданских авиационных систем развернется полномасштабное соревнование по скорейшему развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта среди ведущих стран и компаний. В свете этого промедление с развертыванием форсированной программы развития искусственного интеллекта в авиационной отрасли может привести к необратимому отставанию в критической технологической области.