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«Калашников» разрабатывает антропоморфную движимую систему
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«Калашников» разрабатывает антропоморфную движимую систему 

RT на русском 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Концерн «Калашников» разрабатывает многофункционального человекообразного робота, которого планируется представить на следующем военно-техническом форуме «Армия».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио гендиректора компании Владимира Дмитриева.
«Этот робот — наверное, одна из самых горячих новинок будущей «Армии». Сейчас это просто некая демонстрация того направления, в котором мы бы хотели идти. Мы понимаем, что есть роботизированные средства на гусеничном и колесном ходу, точно так мы предполагаем, что будет такая же потребность в антропоморфных автоматических движимых системах», — заявил Дмитриев.
Ранее сообщалось, что «Калашников» разработал гибридный багги для Минобороны и новый автомат АК-308.
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