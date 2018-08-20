«Калашников» разрабатывает антропоморфную движимую систему

Концерн «Калашников» разрабатывает многофункционального человекообразного робота, которого планируется представить на следующем военно-техническом форуме «Армия».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио гендиректора компании Владимира Дмитриева.

«Этот робот — наверное, одна из самых горячих новинок будущей «Армии». Сейчас это просто некая демонстрация того направления, в котором мы бы хотели идти. Мы понимаем, что есть роботизированные средства на гусеничном и колесном ходу, точно так мы предполагаем, что будет такая же потребность в антропоморфных автоматических движимых системах», — заявил Дмитриев.