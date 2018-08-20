Ученые представят боевую экипировку будущего

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» представит умный бронешлем и экипировку джедая на международном форуме «Армия-2018».

Более тридцати уникальных научно-практических разработок продемонстрируют воспитанники и сотрудники университета МИСиС на очередном ежегодном международном форуме, посвященном военным технологиям. Среди последних инноваций — датчики контроля разрушений крупных промышленных и военных объектов, технологии подводной лазерной резки и даже источники тока нового поколения.

Однако в центре внимания, безусловно, уникальная концептуальная модель боевой экипировки будущего. Среди ее едва ли не фантастических свойств — умение распознавать врага и обезвреживать противопехотные мины. В основе разработки лежит система с функциями экзоскелета — устройства, предназначенного для увеличения мышечной силы обычного человека.

— Представленная модель — это наше видение того, какими функциями будет обладать боевая экипировка будущего, — рассказал «ВМ» главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Олег Фаустов , участвовавший в разработке совместно с МИСиС. — Система защиты позволит солдату в зависимости от выполняемой задачи менять не только уровень и площади баллистической защиты, но более эффективно защититься в условиях применения противником оружия массового поражения.

В составе уникальной экипировки — «умный» бронешлем с опорно-прицельным комплексом. Его трехслойная конструкция и инновационные материалы с интерактивным интерфейсом обеспечивают баллистическую защиту от высокоскоростных поражающих элементов, а также полную маскировку в видимом, тепловизионном и инфракрасном диапазонах. Использование шлема позволяет минимизировать ударные нагрузки. А еще броня не только снижает риск травм, но и является передающей антенной системы управления.

— При изготовлении этой модели экипировки были использованы технологии, которые ранее не применялись: 3D-печать не только пластиками, но и металлами, изготовление сложных пространственно ориентированных структур, параллельное и последовательное создание 3D-моделей и разработка цифрового маскирующего рисунка камуфлирования, — добавил Фаустов.

Впрочем, на этом феноменальные способности новой экипировки не заканчиваются. Модель оснащена интегрированными элементами защиты от радиационного и химического поражения, системами видеоконтроля, энергоснабжения и элементами само— и взаимопомощи при ранении. На фоне всего этого также встроенные навигация и бронезащита уже кажутся очевидной банальностью.

— Все элементы концептуальной модели были продемонстрированы пока только в виде макетов, главное назначение которых — наглядно представить основной набор функций, — уточняет конструктор.

Кстати, не только военные разработки будут представлены университетом в этом году. На выставке покажут и социально значимые технологии. Так, нейрогарнитура «НейроЧат» позволяет общаться с пациентами, пережившими инсульт и имеющими тяжелые нарушения речи и движения. Для реализации идеи использовали принципы обнаружения ответной реакции мозга человека на задаваемые вопросы и распознавания нервных импульсов.

Вживую увидеть фантастические разработки МИСиС можно на стенде университета на полигоне в Алабине.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алевтина Черинкова, ректор НИТУ «МИСиС»:

— Для улучшения качества образования необходим широкий и современный инструментарий оценки методов и результатов обучения. Существующие сегодня технологии позволяют автоматизировать сбор больших данных и их анализ. Активная работа по созданию таких инструментов ведется и в нашей стране.

КСТАТИ

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». В рамках его деловой и образовательной программы состоится более 140 лекций и мероприятий.