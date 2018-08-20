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Концерн «Калашников» показал новый автомат
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Ребенок умер в запертой матерью машине

Концерн «Калашников» показал новый автомат 

Ведомости 50 минут назад
Концерн «Калашников» разработал новый автомат — это АК-308. Его показали на форуме форуме «Армия-2018», сообщает kalashnikov.media.
Автомат создан на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами конструкции автомата АК-12. Вместимость магазина — 20 патронов. Вес нового автомата без патронов — 4,3 кг, общая длина — 88-94 см. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения. Но когда именно они пройдут — не уточняется.
В прошлом году на форуме «Армия-2017» «Калашников» представил сразу несколько новинок. Среди них были мотоциклы ИЖ, беспилотный летательный аппарат, переносная дистанционно управляемая оружейная платформа, электромотоцикл.
Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, по собственным данным. Кроме того, компания выпускает охотничьи ружья, спортивные винтовки и др. Ранее «Коммерсантъ» писал, что «Калашников» разработал поправки в закон «Об оружии» и в случае их принятия оружие станет более доступным для россиян. Например, среди предложений — вдвое увеличить число единиц разрешенного для владения гладкоствольного и нарезного оружия.
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