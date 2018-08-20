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Стреляет пулями НАТО: «Калашников» представил новый автомат АК-308
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Стреляет пулями НАТО: «Калашников» представил новый автомат АК-308 

Мир24 1 час назад
Концерн «Калашников» представил новый автомат АК-308. Опытный образец впервые покажут публике на форуме «Армия-2018», сообщает сайт «Калашников media».
Оружие создано на базе пулемета АК103. В его конструкции также использованы элементы и узлы автомата АК-12.
Автомат использует для стрельбы патроны калибра 7,62 на 51 миллиметр, используемые войсками НАТО в качестве стандартных. Его магазин рассчитан на 20 таких снарядов. Вес оружия без пуль составляет 4,3 килограмма, длина ствола — 415 миллиметров. Общая длина оружия варьируется от 880-940 миллиметров, в зависимости от дальности выдвижения приклада.
АК-308 обладает диоптрическим прицелом и и складным, регулируемым по длине прикладом на четыре позиции. Кроме того, в нем предусмотрена установка штык-ножа.
Представители концерна отметили, что в настоящее время идет подготовка к предварительным испытаниям оружия.
Кроме того, в «Калашникове» заявили, что для Министерства обороны России был разработан гибридный багги с электродвигателем, способный развивать до 100 километров в час.
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