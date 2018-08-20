Рябков заявил, что США до сих пор не прояснили свою позицию по СНВ-3

МОСКВА , 20 августа. / ТАСС /. Вашингтон до сих пор не откликнулся на предложения России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), хотя время договориться уходит. Об этом заявил в интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Фрагменты интервью опубликованы в понедельник на сайте издания.

"То ли до конца не сформирована американская позиция, то ли они ищут более благоприятный момент для формулирования данной этой позиции в силу каких-то своих обстоятельств, то ли у них отсутствует должным образом выстроенная команда, которая могла бы этим заняться, — предположил Рябков. — Но время уходит. Кажется, что до 2021 года (срок окончания действия СНВ-3 — прим. ТАСС) еще далеко, но это не так. Он буквально уже на пороге".

По его словам, на состоявшемся в Хельсинки 16 июля саммите Россия — США прозвучало предложение к продолжению диалога по решению целого ряда проблем в области контроля над вооружениями. «Это настоятельная необходимость момента, мы не можем продолжать делать вид, что все хорошо, что и так трудности сами по себе будут преодолены, что проблемы сами по себе рассосутся, — подчеркнул замминистра. — Наоборот, сложности в сфере контроля над вооружениями и в сфере стабильности накапливаются».

Рябков также обратил внимание на нарушение американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. «Они используют так называемые ракеты-мишени, которые являются, по сути, теми же ракетами средней дальности, и их пуски даже в целях отработки систем ПРО означают испытания средств средней дальности, что запрещено договором, — пояснил он. — Есть у нас вопросы по американским ударным беспилотникам, но самое главное — это, разумеется, развертывание в Румынии , а вскоре и в Польше , наземных, универсальных пусковых установок Mk 41 в составе комплексов Aegis Ashore, которые могут быть применены для пуска крылатых ракет наземного базирования. Сам факт того, что я много раз повторяю это в разных форматах, показывает, что мы никуда не двигаемся».

Договор СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Он остается в силе до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он также может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Согласно последним официальным данным обеих сторон, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений и 1350 боезарядами на них, у России — 527 носителей и 1444 боеголовки.