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Представлен новый автомат «Калашникова» АК-308
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Представлен новый автомат «Калашникова» АК-308 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» новый АК-308. Ролик с демонстрацией опытного образца опубликован на сайте «Калашников медиа».
Автомат использует боеприпас калибра 7,62 миллиметра и имеет вместимость магазина 20 патронов. Он выполнен на базе АК-103 с элементами конструкции АК-12. На данный момент он готовится к предварительным испытаниям. Вес АК-308 составляет 4,3 килограмма, общая длина — 880-940 миллиметров, а длина ствола — 415 миллиметров. Также он оснащен диптрическим прицелом и складным четырехпозиционным регулируемым прикладом. Возможна установка штык-ножа.
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