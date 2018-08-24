Парад в Киеве: танки Украины, техника ВСУ, вооружение украинской армии, новинки вооружения

Украина в День независимости провела очередной парад войск и военной техники. "Экономика сегодня" предлагает вспомнить основные «достижения» украинской военки с 2014 года.

Военная техника Украины

Руководство Украины после переворота демонстративно разорвало военное сотрудничество с Россией . Кроме того, на фоне конфликта в Донбассе, в котором Киев бездоказательно обвиняет РФ, страна постоянно презентует «новое» оружие, на поверку оказывающееся незначительными переделками советских образцов.

Благодаря доставшемуся в наследство от СССР военно-промышленному ресурсу, главным образом харьковскому ХЗТМ имени Малышева, Украина имеет возможность ремонтировать и поддерживать в относительно боеспособном состоянии советскую бронетехнику. Однако заявления Киева об «абсолютно новых» машинах при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики.

Танк «Оплот»

Основным «достижением» украинского ВПК после Майдана считается танк Т-84 «Оплот», созданный на базе советского Т-80. После разрыва связей с российским ОПК Киев неоднократно заявлял о планах массового производства и экспортном потенциале этого танка. Однако до настоящего времени количество «Оплотов», способных к движению (о работе систем вооружений речь не идет), идет на единицы

Проверка возможностей «Оплота» на практике также оказалась плачевной. В июне ВСУ приняли участие в натовском аналоге танкового биатлона в ФРГ , где заняли позорное восьмое (последнее) место. Свой провал танкисты объяснили тем, что у машины тряслась пушка, но эксперты называют это иллюстрацией состояния и системных проблем военной промышленности страны.

Также при анализе «Оплота» экс-танкист ВСУ «Феррум» обнаружил, что танк как две капли воды похож на советский Т-64. Все отличия, по его данным, относятся к внешнему облику и «обвесу».

Т-84 «Ятаган» и САУ «Богдана»

Помимо «Оплота», на вооружении Украины состоит другая модификация советского Т-80 — танк Т-84 «Ятаган», созданный почти два десятилетия назад. Несмотря на это, количество «Ятаганов» на ходу составляет всего две единицы, один из которых заглох по пути на генеральную репетицию парада.

Кроме того, незадолго до этого Киев презентовал самоходку «Богдана», которая оказалась недоработанным клоном польской САУ «Краб». Демонстрация подобных разработок в качестве «достижений» вызывает недоумение даже на Украине — накануне парада об этом высказался известный украинский телеведущий Александр Дубинский

Вооружение Украины

Несмотря на заявленный Киевом «разрыв с агрессором», большая часть оружия Украины — это по-прежнему российская техника, которую ВСУ вынуждены демонстрировать за неимением альтернатив. Представитель ЛНР Родион Мирошник , оценивая парад, отметил, что Киев пытался хвастаться самолетами МиГ-29, Су-27 и другими «агрессорскими» машинами, а экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал происходящее в Киеве парадом советской техники.

В подобных условиях у Украины остается два пути развития: поиск других продавцов оружия, либо разработка собственных образцов, которые, с учетом состояния военной промышленности, могут считаться кустарными.

Миномет «Молот»

Наиболее показательным примером плодов ВПК Незалежной является миномет с устрашающим названием «Молот». Поставленный в войска в 2016 году, этот неудачный клон советского 2Б11 с первых месяцев зарекомендовал себя как оружие, угрожающее использующим его войскам гораздо сильнее, чем противнику.

За два года это изделие унесло жизни порядка 10 ВСУшников. Оказалось, что при стрельбе из «Молота» велика вероятность, что миномет взорвется, нанеся урон находящимся рядом стрелкам. Поиск причин этого «свойства» продолжается по сей день, наиболее вероятным называют низкое качество металла при фундаментальных ошибках при проектировании. Видимо, Киев специально затягивает расследование, не желая признавать провал «Молота».

"Джавелины"

В поисках средств противодействия военной технике ополченцев Донбасса, в Киеве решили закупить американские ПТРК Javelin. Однако Вашингтон несколько лет размышлял над поставками летальных систем для ВСУ при постоянных заявлениях Киева о грядущей «летальной помощи» американцев. А когда «Джавелины» все же были поставлены, Штаты определили их под постоянный и строгий контроль своих военных на складах вдали от Донбасса.