Катюша: оружие победы

Существует множество версий происхождения легендарного названия реактивного миномета. Перед самой войной была очень популярна песня Блантера «Катюша», а один из первых залпов (батарея капитана Флерова) был сделан как раз с крутого обрыва. По другой версии (скорее всего, именно она наиболее достоверна), прозвище «Катюша» перекочевало к установке от бомбардировщиков СБ; они же получили свое местечковое наименование еще в ходе гражданской войны в Испании . Но вот расхождений в оценке роли этого реактивного мобильного миномета в ходе войны не существует вовсе: «Катюша» — это оружие победителей.

Реактивные снаряды

За год, с 1937 по 1938 в РНИИ были разработаны, а затем и приняты на вооружение реактивные снаряды РС-82. Мощные снаряды устанавливались на истребители И-16: при Халхин-Гол они показали себя великолепно. Командование РККА задумалось о другом применении РС-82, и приказы придумать новую конструкцию получили все те же специалисты РНИИ.

БМ-13 К зиме 1941 года инженеры Гвай, Галковский, Павленко и Попов создали уникальную пусковую установку для нового типа снарядов (РС-132) и смонтировали ее в кузове грузовика. Уже в марте того же года состоялись успешные полигонные испытания БМ-13 (боевая машина со снарядами калибра 132 мм). Смонтированная на ЗИС-6 установка была принята на вооружение 21 июня 1941 года: дату можно считать днем рождения легендарной «Катюши».

Первая атака

История запомнила и первый залп, и командира первой батареи «Катюш». 3 августа 1941 года на Ленинградском фронте старший лейтенант Дегтярев показал немцам, что такое на самом деле «чудо-оружие». Никакие фауст-патроны и рядом не стояли с этим достижением советской инженерной мысли.

Полноприводные убийцы

ЗИС-6 по многим причинам не мог долго оставаться основным шасси для миномета. Здесь нам помогли английские и американские поставки по ленд-лизу: с 1942 года реактивный миномет устанавливался именно на эти полноприводные шасси, самым известным из которых был Studebaker US6. За всю войну Советский Союз выпустил более десяти тысяч боевых машин реактивной артиллерии.

Модификации «Катюши»

В годы войны были созданы многочисленные модификации как реактивных установок, так и боеприпасов к ним. К примеру, модель БМ-13-СН имела спиральные направляющие, которые придавали снаряду вращательное движение, чем значительно повышали его точность. БМ-8-48 стреляла снарядами калибра 82 мм и имела 48 направляющих, а БМ-31-12 так и вовсе смущала противника гигантами калибра 310 мм.

Плюсы

Основным преимуществом реактивных установок было большое количество снарядов, которое они выпускали за один залп. Если по одной площади работали сразу несколько машин, то разрушительный эффект увеличивался за счет интерференции ударных волн. «Катюши» отличались предельной простой конструкции, простыми были и прицельные приспособления этой установки. Кроме того, БМ-13 делала залп всего за 10 секунд и просто уходила с огневого рубежа, тем самым избегая ответного удара.

Минусы

Конечно, у любой монеты две стороны. «Катюши» страдали от большого рассеивания снарядов и низкой точности стрельбы. Эффективность против бронетехники и серьезных укреплений была достаточно мала, как и дальность стрельбы. На марше «Катюши» часто опрокидывались из-за высокого центра тяжести, а клубы дыма во время стрельбы демаскировали установку.