США лишают Индию российских подлодок

США лишают Индию субмарин «Амур»

США пытаются препятствовать дальнейшему военно-техническому сотрудничеству между Россией и Индией. Вашингтон не может отменить контракт на приобретение Дели зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», но в дальнейшем приложит все усилия, чтобы Индия не закупала российское оружие, пишут индийские военные ресурсы со ссылкой на источники. Однако эксперты полагают, что в ситуацию вмешиваются лоббистские группы, и реальное стремление американцев «воздействовать» на индийское правительство может быть целенаправленно преувеличенным.

США окажут давление на Индию при заключении контракта на приобретение шести дизель-электрических подводных лодок стоимостью до $8 млрд, сообщает сайт Indian Defence Research Wing (idrw.org). Вашингтон может ограничить оружейное сотрудничество между Дели и Москвой технической поддержкой уже имеющихся в арсенале российских систем вооружений, а также военной техники. В ноябре 2017 года США приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), удерживающий оружейные торговые сделки с Россией. Документ сразу же актуализировал вопрос реализации контракта на закупку Индией ЗРС С-400 до конца 2018 года на сумму около $5,5 млрд Позже США дали Индии особый торговый статус в военном экспорте, сопоставимый с условиями торговли Вашингтона с союзниками. Портал News.ru подробно писал о том, как Вашингтон пытается препятствовать оборонному сотрудничеству между Москвой и Дели и как Индия использует фактор российско-американской конкуренции для того, чтобы заключать оборонные контракты на более выгодных условиях.

Россия в рамках проекта 75I предлагает неатомные подводные лодки модифицированного варианта проекта 677 («Амур»). Для Индии контракт является принципиально важным, поскольку численность ПЛ в составе ВМС Индии сократилась с 21 в 1980-х годах до 13 дизельных и двух атомных субмарин, отмечают индийские обозреватели. Шесть подлодок будут строиться на верфях индийского частного предприятия, которое определит правительство Индии, а иностранный партнёр будет выбран на условиях частного тендера. Субмарины какой именно страны могут выбрать индийцы, — пока вопрос без ответа. Не исключено, что подобные публикации в индийских изданиях инициируются лоббистами тех или иных иностранных интересов. Однако у России есть большое конкурентное преимущество, поскольку Москва фактически стояла у истоков индийского подплава: в 1960—1970-е годы поставила восемь субмарин проекта И641К, в 1980—1990-е годы — десять ПЛ проекта 877ЭКМ, а в 2000-х участвовала в модернизации кораблей последнего проекта, оснастив их ракетным комплексом Club-S.

Также Россия — первая и единственная страна в мире, которая предоставляла Индии в аренду атомоходы. Во времена Советского Союза индийцы эксплуатировали субмарину К-43 проекта 670 «Скат» (S 71 Chakra). В 2012 году состоялась официальная церемония ввода в состав индийского флота лодки АПЛ К-152 «Нерпа», достроенной по соглашению 2000 года с индийской стороной по модифицированному проекту 971И и переданной ВМС Индии в аренду на 10 лет.

СМИ традиционно представляют Соединённые Штаты в роли надзирателя, который может что-то запрещать, отмечает News.ru заместитель директора Центра анализа мировой торговли оружием Владимир Шварёв

«Если страна себя уважает, а Индия, безусловно, такая страна, она не позволит себя шантажировать столь грубым образом».

Эксперт допускает, что Дели не может игнорировать позицию Вашингтона, заключая оборонные контракты с Россией, но столь резкое выставление условий, по мнению Шварёва, не свойственно для переговоров такого уровня.