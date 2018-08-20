Уралвагонзавод привез на форум «Армия — 2018» боевой болид

Обновленную версию Т-72 широкая публика увидела на Параде Победы.

На выставке «Армия — 2018» будет представлена новинка Уралвагонзавода — модифицированная версия Т-72Б3М.

Впервые публика смогла увидеть новую версию легендарного танка на Параде Победы в этом году. А в течение всего «Танкового биатлона» модификация простояла на статической площадке соревнований без всяких опознавательных знаков.

Официальная страница предприятия назвала этот танк «одним из наиболее коммерчески успешных продуктов уральского холдинга».