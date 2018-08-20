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На форум «Армия — 2018» привезли боевой болид
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Уралвагонзавод привез на форум «Армия — 2018» боевой болид 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: пресс-служба Уралвагонзавода
Обновленную версию Т-72 широкая публика увидела на Параде Победы.
На выставке «Армия — 2018» будет представлена новинка Уралвагонзавода — модифицированная версия Т-72Б3М.
Впервые публика смогла увидеть новую версию легендарного танка на Параде Победы в этом году. А в течение всего «Танкового биатлона» модификация простояла на статической площадке соревнований без всяких опознавательных знаков.
Официальная страница предприятия назвала этот танк «одним из наиболее коммерчески успешных продуктов уральского холдинга».
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