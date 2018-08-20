Зачем США создают аналог российского комплекса РЭБ

«Красуха» и «Гармонь» России обнажили радиоэлектронный провал США

США создают аналог "Красухи"

Вооруженные силы США в ближайшее время получат на вооружение несколько мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы, которые являются аналогами российской системы РЭБ «Красуха», сообщает издание Breaking Defense.

При этом американские аналитики считают, что разработчики хотя и двигаются в правильном направлении, но все же уступают российским разработкам в этой области, возможности которых были продемонстрированы в Сирии. У России существует пять подобных комплексов: «Леер-3», «Красуха», «Москва-1», «Зоопарк-1» и «Гармонь». Причем все они способны прийти в полную боевую готовность всего за 15 минут.

«Основная задача комплексов РЭБ на поле боя состоит в нарушение всех видов радиолокационных связей, создании помех работе средств воздушной и наземной разведки, использующих радиолокацию и всему, что связано с радиолокационным диапазоном. Основной принцип заключается в том, что комплексы РЭБ определяют частоты, на которых работают либо средства связи, либо средства разведки. Далее они вырабатывает контрчастоту, которая либо наводит помехи и затрудняет передачу данных или поражение объектов, либо глушит объект.

Отдельные комплексы работают по GPS— навигации. Всем известны случаи, когда дрон-разведчик, находящийся в режиме совершения разведки в сотнях километрах от оператора, перехватывается комплексом РЭБ. Это происходит за счет того, что система посылает более мощный сигнал на GPS-приемник дрона, тот принимает их за реальные данные GPS— навигации и летит по другим координатам», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» принцип работы комплексов РЭБ военный эксперт.

Но одно из самых сильных впечатлений на американцев произвело использование Россией комплекса РЭБ «Красуха» на военной базе Хмеймим во время операции в Сирии. Разместив в Сирии свои комплексы мы дали понять, что США должны играть в регионе по правилам, отмечает Алексей Леонков.

Позиции российских систем РЭБ в мире

«Красуха» в Сирии фактически закрыла небо. Комплекс выполняет задачи подавления спутников-шпионов, авиационных систем дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и различных наземных РЛС, которые работают в интересах комплекса ПВО и авиации. «Красуха» давит по определенному спектру частот и мешает им работать. Понятное дело, что после переброски таких систем в Сирию американцы потеряли возможность контролировать большую часть страны, особенно вокруг наших баз», — добавляет наш собеседник.

Как ранее обратил внимание эксперт Центра анализа и технологий Сергей Денисенцев, после презентации возможностей российских систем электронного подавления в Сирии, интерес к ним в мире значительно увеличился, так как все смогли наблюдать их эффективность в боевых условиях. Эксперт выделяет сразу несколько факторов, за счет которых российские комплексы сегодня являются одними из самых востребованных в мире. Речь идет о факторе цены, факторе стыкуемости в электромагнитном диапазоне с нашими системами связи и радиолокации, а также использовании уникальных технологических решений.

«У США в этой области белое пятно, что воспринимается ими крайне болезненно. Более серьезное внимание системам РЭБ они начали уделять с 2015 года, но до с 1990-х годов данным вопросов они практически не занимались. Единственное направление — это самолет радиоэлектронной борьбы Growler, но по остальным комплексам никаких достижений у США не наблюдалось.

Россия же наоборот обладает довольно широким спектром таких систем. Мы используем их против взрывателей различных ракет, противотанковых комплексов и ракет класса «воздух-земля», спутниковых группировок, при разминировании сложных минных полей, а также глушим практически все диапазоны связи. А когда выяснилось, что у России есть комплексы морского и воздушного базирования, то это привело США в жуткое уныние.