Новая «Деривация-ПВО» без труда справится с авиацией и бронетехникой

Если в прошлом году на этой масштабной выставке была впервые представлена лишь модель зенитной установки, теперь мы имеем возможность познакомиться с реальным уничтожителем беспилотников, крылатых ракет, самолетов и вертолетов.

Мобильному артиллерийскому комплексу по силам сбивать и образцы высокоточного оружия, а также реактивные снаряды, запускаемые системами залпового огня, и другие объекты на высотах до 4500 м.

Мощная 57-мм пушка со скорострельностью в 120 выстрелов в минуту без труда расправится с боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами, сумеет причинить значительный урон кораблям и катерам, находящимся на дальности в 6000 м.

В боекомплект установки входит 148 снарядов. Машина создана на базе хорошо зарекомендовавшей себя в войсках БМП-3, обладает высокой подвижностью, в том числе может преодолевать водные преграды вплавь. Все это позволит эффективно сопровождать на поле боя танковые и мотострелковые подразделения.