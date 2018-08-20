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Новая «Деривация-ПВО» без труда справится с авиацией
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Новая «Деривация-ПВО» без труда справится с авиацией и бронетехникой 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Если в прошлом году на этой масштабной выставке была впервые представлена лишь модель зенитной установки, теперь мы имеем возможность познакомиться с реальным уничтожителем беспилотников, крылатых ракет, самолетов и вертолетов.
Мобильному артиллерийскому комплексу по силам сбивать и образцы высокоточного оружия, а также реактивные снаряды, запускаемые системами залпового огня, и другие объекты на высотах до 4500 м.
Мощная 57-мм пушка со скорострельностью в 120 выстрелов в минуту без труда расправится с боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами, сумеет причинить значительный урон кораблям и катерам, находящимся на дальности в 6000 м.
В боекомплект установки входит 148 снарядов. Машина создана на базе хорошо зарекомендовавшей себя в войсках БМП-3, обладает высокой подвижностью, в том числе может преодолевать водные преграды вплавь. Все это позволит эффективно сопровождать на поле боя танковые и мотострелковые подразделения.
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