Украина запустила производство снарядов для «Гиацинта»

Порошенко заявил о начале производства на Украине артснарядов для системы «Гиацинт»

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что на Украине прошли испытания 152-мм снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт» и началось их серийное производство.

«ГАХК «Артём» переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые в ближайшее время будут поставлять в армию Украины», — написал Порошенко на своей странице Facebook.

По его словам, в ближайшее время планируется делать снаряды и для других артиллерийских систем размером от 100 мм до натовского калибра в 155 мм.

Ранее сообщалось, что Порошенко открыл производство крупнокалиберных снарядов для артиллерийской установки «Гиацинт».