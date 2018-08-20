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Украина запустила производство снарядов для «Гиацинта»
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Порошенко заявил о начале производства на Украине артснарядов для системы «Гиацинт» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что на Украине прошли испытания 152-мм снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт» и началось их серийное производство.
«ГАХК «Артём» переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые в ближайшее время будут поставлять в армию Украины», — написал Порошенко на своей странице Facebook.
По его словам, в ближайшее время планируется делать снаряды и для других артиллерийских систем размером от 100 мм до натовского калибра в 155 мм.
Ранее сообщалось, что Порошенко открыл производство крупнокалиберных снарядов для артиллерийской установки «Гиацинт».
RT на русском: последние новости
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