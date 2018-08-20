«Техмаш» планирует провести переговоры с Индией о разработке нового танкового снаряда 

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Техмаш" планирует провести на «Армии-2018» переговоры с Индией о совместной разработке нового танкового 125-мм снаряда. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
"Мы планируем обсудить вопрос об организации совместной разработки перспективного 125-мм выстрела для танков Т-72 и Т-90, обладающего улучшенными техническими характеристиками по сравнению с выстрелом «Манго», — сообщил генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин, слова которого приводит пресс-служба.