Китайские истребители перебросили под Челябинск

Истребители Народно-освободительной армии Китая (НОАК) перебазировались на военный аэродром Шагол в Челябинской области, чтобы принять участие в учениях «Мирная миссия—2018».
«В составе авиагруппы НОАК прибыли два многоцелевых истребителя Шеньян J-11, четыре истребителя-бомбардировщика Xian JH-7 и шесть многоцелевых транспортных самолетов Shaanxi Y-9», — заявили в ЦВО.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в антитеррористическом учении стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия—2018» примут участие более трёх тысяч военнослужащих, а также 500 единиц военной техники.