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Китайские истребители перебросили под Челябинск
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Китайские истребители перебазировались в Челябинскую область для участия в учениях ШОС 

RT на русском 1 час назад
Истребители Народно-освободительной армии Китая (НОАК) перебазировались на военный аэродром Шагол в Челябинской области, чтобы принять участие в учениях «Мирная миссия—2018».
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа России.
«В составе авиагруппы НОАК прибыли два многоцелевых истребителя Шеньян J-11, четыре истребителя-бомбардировщика Xian JH-7 и шесть многоцелевых транспортных самолетов Shaanxi Y-9», — заявили в ЦВО.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в антитеррористическом учении стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия—2018» примут участие более трёх тысяч военнослужащих, а также 500 единиц военной техники.
RT на русском: последние новости
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