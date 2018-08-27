Почему Индия не платит за российское оружие 

Индия, которая с 2007 по 2015 год была крупнейшим импортером российского оружия, уже несколько месяцев за него не платит. Правительство страны в апреле приостановило перечисление средств по действующим контрактам, поскольку индийские банки начали блокировать такие транзакции.
«Рособоронэкспорт» и большинство оборонных предприятий попали под ограничения со стороны США и оказались отрезаны от расчетов в долларах. А финансовые учреждения бояться вторичных санкций, которые накладываются на все вовлеченные стороны, даже если они не являются непосредственными участниками сделки.
Сейчас российская сторона изучает возможность перехода на расчеты в национальных валютах, сообщают «Ведомости». Положительный пример уже есть: недавно индийцы купили алмазы у «Алросы», заплатив за них в рублях со своего российского счета.
Так что вряд ли стоит беспокоиться за судьбу уже действующих контрактов — скорее всего, рано или поздно выход будет найден, и платежи возобновятся. Гораздо тревожнее выглядит тот факт, что с 2012 года с Дели не было заключено никаких новых сделок в области вооружений.
Так, в январе стало известно, что зашли в тупик переговоры по контракту на поставку комплексов С-400, который был предварительно согласован 1,5 года назад президентом Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендрой Моди.
Весной Индия заморозила совместный с РФ проект по разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57. Зато закупила 36 французских истребителей Rafale и вооружения к ним за 8 млрд евро.
Развивается и военное сотрудничество с США: летом американцы предоставили Индии статус приоритетного партнера по торговле стратегическими товарами, открывающий возможность упрощенного приобретения американской высокотехнологичной продукции, в том числе оборонного значения.
Мы ее теряем?
Насколько серьезные эти «звоночки»? Предупреждают ли они о том, что Россия рискует потерять одного из ключевых потребителей своих вооружений? Мнения экспертов, опрошенных «Ридусом», разделились.
Сумма потенциальных контрактов между Россией и Индией составляет 12 млрд долларов, и отказ этой сделки будет довольно болезненным, потому что это примерно годовой уровень продаж оружия, то есть компенсировать такие средства будет сложно, предупреждает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. При этом примеру Индии могут последовать и другие покупатели российских вооружений, которые не захотят портить отношения с США.
«Дело в том, что в Индии активно развивается Амазон, туда инвестирует миллиарды долларов Wallmart, транснациональные компании — это большая движущая сила экономики, они создадут в Индии десятки тысяч рабочих мест, американским компаниям всюду рады. Нам же, кроме оружия, предложить нечего, поэтому такие истории будут продолжаться с теми странами, которые не настроены на конфронтацию с США. Лишаться транзакций в долларах не захочет ни одна страна, в том числе, кстати, и российские банки», — отмечает эксперт.
Если информация «Ведомостей» верна, в принципе этот тренд может явно навредить российским оружейникам и в целом создать проблему в части поставок российского оружия и техники в будущем, поддерживает коллегу руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. Расчёты в национальных валютах пока развиты крайне слабо, поясняет он, и рассчитывать на глобальный прорыв в этом направлении пока рано.
Купить нельзя отказаться
Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, в свою очередь, не видит по-настоящему серьезных проблем ни для Индии, ни для других стран в расчётах «мимо доллара» — в национальных валютах или в евро.
«В том числе возможно достаточно простое техническое решение с расчётами в адрес другого юридического лица-посредника, не подпадающего ни формально, ни фактически ни под какие санкции. Единственно, выработка такой схемы потребует некоторого небольшого времени. Возможно, именно с этим и связаны задержки платежей, если они действительно имели место — эта информация ещё требует подтверждения и может быть ошибочной», — рассуждает он.
Будут ли в перспективе иные срывы платежей и откажутся ли зарубежные покупатели от уже заключённых контрактов, вопрос весьма дискуссионный, добавляет Блинов.
«Я бы при затягивании платежей и прочих возможных проблемах, связанных с невыполнением договорных условий по сделкам поставок вооружений от «Рособоронэкспорта», как говорится «брал бы на карандаш» и в дальнейшем принимал это при заключении договоров в будущем», — говорит он.
Но тут важно учитывать, что именно написано в договорах поставки вооружений, оговаривается эксперт. В целом, по его мнению, сигнал довольно тревожный, поскольку оружие — значимый предмет российского экспорта. С другой стороны, его качество в большинстве случаев настолько велико, что спрос не падает на протяжении очень длительного времени.
Проходящий в эти дни Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018» очень ярко демонстрирует интерес к разработкам российских оружейников, обращает внимание Блинов. По его словам, иностранные эксперты с глубоким интересом следят за новинками российского оружия и научно-технической мысли, работающей в рамках заказов ВПК страны.
Пушкарёв уверен, что и Индия не откажется от закупок российского оружия. Текущая ситуация — не системный момент, а по многим признакам частная история с конкретным контрактом, где были проблемные моменты, считает он. Другое дело, что Индия приобретала, и будет приобретать оружие не только у России, в том числе будут закупки части вооружений и из США. Кроме того, никакая страна не может вооружаться бесконечно, всегда есть разумное планирование на несколько лет вперёд, и многие закупки уже были сделаны.
Замедление, но не остановка
В пятницу пришло сообщение о том, что Соединённые Штаты могут ввести санкции в отношении любой страны из-за покупки у России вооружений и в частности зенитно-ракетных комплексов С-400, напомнил аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
Это заявление прозвучало отголоском на решение Турции о покупке в России С-400 и практически сразу после того, как Москва решила пойти на уступки и снизила цену на зенитно-ракетные системы С-400 для той же Индии, сообщил в интервью РИА Новости глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Официальный Дели неоднократно подчеркивал, что военное сотрудничество с Россией отвечает индийским национальным интересам, и отказываться от него под давлением извне власти страны не намерены, напоминает аналитик.
«Хочется верить, что у Госдепартамента США не достанет сил выкрутить Индии руки, как это не случилось с Турцией — их партнером по НАТО, поскольку ни та, ни другая страна практически не получали американских займов или экономической помощи. При этом США сегодня нуждаются в Индии как никогда: в первую очередь, в качестве стратегического партнера для уравновешивания напористого Китая, а также в качестве огромного потребительского рынка и рынка вооружений», — говорит он.
Безусловно, действия США повлияют на темпы сближения России и Индии в военно-техническом сотрудничестве, но сделку по С-400 и другие крупные контракты не затронут, полагает эксперт.