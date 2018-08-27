Почему Индия не платит за российское оружие

Индия , которая с 2007 по 2015 год была крупнейшим импортером российского оружия, уже несколько месяцев за него не платит. Правительство страны в апреле приостановило перечисление средств по действующим контрактам, поскольку индийские банки начали блокировать такие транзакции.

«Рособоронэкспорт» и большинство оборонных предприятий попали под ограничения со стороны США и оказались отрезаны от расчетов в долларах. А финансовые учреждения бояться вторичных санкций, которые накладываются на все вовлеченные стороны, даже если они не являются непосредственными участниками сделки.

Сейчас российская сторона изучает возможность перехода на расчеты в национальных валютах, сообщают «Ведомости» . Положительный пример уже есть: недавно индийцы купили алмазы у «Алросы» , заплатив за них в рублях со своего российского счета.

Так что вряд ли стоит беспокоиться за судьбу уже действующих контрактов — скорее всего, рано или поздно выход будет найден, и платежи возобновятся. Гораздо тревожнее выглядит тот факт, что с 2012 года с Дели не было заключено никаких новых сделок в области вооружений.

Так, в январе стало известно, что зашли в тупик переговоры по контракту на поставку комплексов С-400, который был предварительно согласован 1,5 года назад президентом Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендрой Моди

Весной Индия заморозила совместный с РФ проект по разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57. Зато закупила 36 французских истребителей Rafale и вооружения к ним за 8 млрд евро.

Развивается и военное сотрудничество с США: летом американцы предоставили Индии статус приоритетного партнера по торговле стратегическими товарами, открывающий возможность упрощенного приобретения американской высокотехнологичной продукции, в том числе оборонного значения.

Мы ее теряем?

Насколько серьезные эти «звоночки»? Предупреждают ли они о том, что Россия рискует потерять одного из ключевых потребителей своих вооружений? Мнения экспертов, опрошенных «Ридусом» , разделились.

Сумма потенциальных контрактов между Россией и Индией составляет 12 млрд долларов, и отказ этой сделки будет довольно болезненным, потому что это примерно годовой уровень продаж оружия, то есть компенсировать такие средства будет сложно, предупреждает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев . При этом примеру Индии могут последовать и другие покупатели российских вооружений, которые не захотят портить отношения с США.

«Дело в том, что в Индии активно развивается Амазон, туда инвестирует миллиарды долларов Wallmart, транснациональные компании — это большая движущая сила экономики, они создадут в Индии десятки тысяч рабочих мест, американским компаниям всюду рады. Нам же, кроме оружия, предложить нечего, поэтому такие истории будут продолжаться с теми странами, которые не настроены на конфронтацию с США. Лишаться транзакций в долларах не захочет ни одна страна, в том числе, кстати, и российские банки», — отмечает эксперт.

Если информация «Ведомостей» верна, в принципе этот тренд может явно навредить российским оружейникам и в целом создать проблему в части поставок российского оружия и техники в будущем, поддерживает коллегу руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов . Расчёты в национальных валютах пока развиты крайне слабо, поясняет он, и рассчитывать на глобальный прорыв в этом направлении пока рано.

Купить нельзя отказаться

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, в свою очередь, не видит по-настоящему серьезных проблем ни для Индии, ни для других стран в расчётах «мимо доллара» — в национальных валютах или в евро.

«В том числе возможно достаточно простое техническое решение с расчётами в адрес другого юридического лица-посредника, не подпадающего ни формально, ни фактически ни под какие санкции. Единственно, выработка такой схемы потребует некоторого небольшого времени. Возможно, именно с этим и связаны задержки платежей, если они действительно имели место — эта информация ещё требует подтверждения и может быть ошибочной», — рассуждает он.

Будут ли в перспективе иные срывы платежей и откажутся ли зарубежные покупатели от уже заключённых контрактов, вопрос весьма дискуссионный, добавляет Блинов.

«Я бы при затягивании платежей и прочих возможных проблемах, связанных с невыполнением договорных условий по сделкам поставок вооружений от «Рособоронэкспорта», как говорится «брал бы на карандаш» и в дальнейшем принимал это при заключении договоров в будущем», — говорит он.

Но тут важно учитывать, что именно написано в договорах поставки вооружений, оговаривается эксперт. В целом, по его мнению, сигнал довольно тревожный, поскольку оружие — значимый предмет российского экспорта. С другой стороны, его качество в большинстве случаев настолько велико, что спрос не падает на протяжении очень длительного времени.

Проходящий в эти дни Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018» очень ярко демонстрирует интерес к разработкам российских оружейников, обращает внимание Блинов. По его словам, иностранные эксперты с глубоким интересом следят за новинками российского оружия и научно-технической мысли, работающей в рамках заказов ВПК страны.

Пушкарёв уверен, что и Индия не откажется от закупок российского оружия. Текущая ситуация — не системный момент, а по многим признакам частная история с конкретным контрактом, где были проблемные моменты, считает он. Другое дело, что Индия приобретала, и будет приобретать оружие не только у России, в том числе будут закупки части вооружений и из США. Кроме того, никакая страна не может вооружаться бесконечно, всегда есть разумное планирование на несколько лет вперёд, и многие закупки уже были сделаны.

Замедление, но не остановка

В пятницу пришло сообщение о том, что Соединённые Штаты могут ввести санкции в отношении любой страны из-за покупки у России вооружений и в частности зенитно-ракетных комплексов С-400, напомнил аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов . Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Официальный Дели неоднократно подчеркивал, что военное сотрудничество с Россией отвечает индийским национальным интересам, и отказываться от него под давлением извне власти страны не намерены, напоминает аналитик.

«Хочется верить, что у Госдепартамента США не достанет сил выкрутить Индии руки, как это не случилось с Турцией — их партнером по НАТО, поскольку ни та, ни другая страна практически не получали американских займов или экономической помощи. При этом США сегодня нуждаются в Индии как никогда: в первую очередь, в качестве стратегического партнера для уравновешивания напористого Китая, а также в качестве огромного потребительского рынка и рынка вооружений», — говорит он.

Безусловно, действия США повлияют на темпы сближения России и Индии в военно-техническом сотрудничестве, но сделку по С-400 и другие крупные контракты не затронут, полагает эксперт.