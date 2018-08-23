Ещё
Названа дата взлета беспилотника «Охотник»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа дата взлета тяжелого стелс-беспилотника России 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Соцсети
Эксперт выставки "Армия-2018" раскрыл важную информацию, касающуюся российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Охотник".
Источник в авиапромышленности сообщил, что "Охотник" впервые поднимется в воздух в сентябре.
"Будет совершена серия "подскоков" на взлетно-посадочной полосе. Эти тесты не станут полноценным полетом, но позволят безопасно проверить поведение БПЛА и работу его системы управления на начальном этапе взлета", — сказал собеседник, передает ТАСС.
Напомним, в июне опытный образец ударного БЛА выкатили из сборочного цеха Новосибирского авиазавода. Официальной информации о разработке почти нет, из открытых источников известно, что КБ Сухого по контракту с Минобороны создает тяжелый ударный беспилотник "Охотник" взлетной массой 20 тонн.
Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с максимальным использованием стелс-технологий: композитные материалы в планере и радиопоглощающие покрытия. Дрон имеет трехстоечное шасси и реактивный двигатель, позволяющий аппарату развивать скорость до 1000 километров в час. По ряду технологий беспилотник унифицирован с истребителем пятого поколения Су-57 — один из опытных образцов самолета работает по этой программе.
Российская Газета: последние новости
МТ-ЛБу с "ведром" от "Оплота" заметили на репетиции парада в Киеве Российский экзоскелет "солдата будущего" прошел боевые испытания Новейшие варианты "Тигра" и БТР-87 впервые представили на "Армии-2018"
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Парад на Украине вызовет землетрясение в Кремле»
Кого из российских звезд убил СПИД98
Молодая семья найдена повешенной в Сочи65
«Сергея Скрипаля уже нет в живых»103
Еще одна страна заявила о «советской оккупации»358
Видео
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение