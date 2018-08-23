Названа дата взлета беспилотника «Охотник»

Названа дата взлета тяжелого стелс-беспилотника России

Эксперт выставки "Армия-2018" раскрыл важную информацию, касающуюся российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Охотник".

Источник в авиапромышленности сообщил, что "Охотник" впервые поднимется в воздух в сентябре.

"Будет совершена серия "подскоков" на взлетно-посадочной полосе. Эти тесты не станут полноценным полетом, но позволят безопасно проверить поведение БПЛА и работу его системы управления на начальном этапе взлета", — сказал собеседник, передает ТАСС.

Напомним, в июне опытный образец ударного БЛА выкатили из сборочного цеха Новосибирского авиазавода . Официальной информации о разработке почти нет, из открытых источников известно, что КБ Сухого по контракту с Минобороны создает тяжелый ударный беспилотник "Охотник" взлетной массой 20 тонн.

Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с максимальным использованием стелс-технологий: композитные материалы в планере и радиопоглощающие покрытия. Дрон имеет трехстоечное шасси и реактивный двигатель, позволяющий аппарату развивать скорость до 1000 километров в час. По ряду технологий беспилотник унифицирован с истребителем пятого поколения Су-57 — один из опытных образцов самолета работает по этой программе.