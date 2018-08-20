Ещё
На «Армии-2018» покажут комплекс для борьбы с дронами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Киеве объяснили "украинское предательство" США
В Киеве объяснили "украинское предательство" США

На «Армии-2018» представят комплекс «Силок» для борьбы с беспилотниками 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: минобороны рф
Новейший комплекс "Силок" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) впервые представят в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2018" в Екатеринбурге, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).
"Новейший комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Силок" впервые будет представлен вниманию гостей Международного военно-технического форума "Армия-2018" на Свердловском полигоне в Екатеринбурге. Комплекс поступил по гособоронзаказу на вооружение бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа в 2018 году, предназначен для радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам", — говорится в сообщении.
Комплекс выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить средства беспилотной авиации с различными диапазонами частот.
В статическом показе также будут представлены комплексы РЭБ семейства "Красуха", возможности которых позволяют заглушить любые сигналы радиолокационных станций разведки противника на больших дальностях. В состав экспозиции также войдут разведывательный комплекс "Мурманск", предназначенный перехвата сигналов противника и их подавления на дальности до 5 тыс. километров, и аэродинамический передатчик помех абонентским терминалам сотовой связи "Леер-3", уточняет ЦВО.
Открытие форума состоится 25 августа. Двадцать четвертого августа будет работать экспозиция вооружения и военной техники в формате свободного посещения. Бесплатные автобусы доставят посетителей до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба Центрального военного округа, ТЦ "Академический" и ТЦ "Дирижабль". Работа форума завершится в воскресение, 26 августа.
Последние новости
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США Власти Крыма о признании полуострова российским: лед тронулся
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Украину добивают»
Тайна черного саркофага раскрыта17
Билану поставили неутешительный диагноз
В Киеве объяснили «украинское предательство» США435
«Голая» Волочкова на пляже вызвала недоумение
Видео
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
04:50
Вскрылась страшная правда о «побеге» Ельцина
Общество
02:26
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным
Украина В мире
02:56
«Армату» выставят на потеху
Армия Оружие
01:03
Пассажир пережил падение под поезд в петербургском метро
Происшествия
00:38
Петросяну вынесли жесткий приговор
Шоу-бизнес
05:23
Путина позвали на новое торжество в Европе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение