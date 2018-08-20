По результатам испытаний рельсы из Кузбасса оказались качественнее японских

В городе Щербинка провели испытания кузбасских рельсов.

Испытания проводятся на полигоне всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в г. Щербинка, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области Сергей Цивилев лично ознакомился с с процессом испытания новых рельсов, с разными технологиями сварки рельсов. Среди продукции, которая проходит испытания, есть рельсы, произведенные на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в Новокузнецке . Их наработка уже превысила наработку японских производителей.

Также в скором времени планируется приступить к испытаниям новой продукции АО «ЕВРАЗ ЗСМК» — рельсы категории ДТ400ИК. Рельсы разработаны с помощью новой технологии температурно-скоростного режима прокатки. Врио губернатора предложил назвать новые рельсы «Сибиряк».