Названо преимущество РФ на рынке вооружений

Названо преимущество России перед конкурентами на рынке вооружений

В преддверии военно-технического форума «Армия-2018» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что в мае этого года Россия отметила 65-летие системы военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Устойчивые отношения с партнерами продолжаются даже несмотря на антироссийские санкции, которые некоторые государства пытаются распространять и на партнеров нашей страны вопреки здравому смыслу.

«Мы продолжаем поступательно развивать взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. Россию выгодно отличает от других игроков на рынке вооружений тот факт, что мы никогда не ставим политических условий в рамках нашего взаимодействия с партнерами по ВТС. При этом мы действуем исключительно в рамках международного правового поля и в соответствии со взятыми на себя обязательствами», — рассказал Шугаев.

По его словам, сфера ВТС Российской Федерации находится на передовых позициях, иначе России не удавалось бы так долго удерживаться в числе лидеров мирового рынка продукции военного назначения, «учитывая контекст неблагоприятных и не нами созданных внешних условий».

«Поэтому работу, в том числе и на предстоящем форуме «Армия-2018», по продвижению продукции военного назначения, обсуждению технических и коммерческих вопросов той или иной сделки мы рассматриваем через призму укрепления имиджа Российской Федерации», — заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Как заявил Шугаев, Российская Федерация для каждого из наших заказчиков является надёжным партнёром, проводящим прозрачную, ясную, справедливую и взаимовыгодную политику. И если многие государства, несмотря на давление и угрозу введения санкций против них самих, продолжают делать выбор в пользу нашей техники, это значит, что отечественная продукция военного назначения по праву признаётся лучшей по соотношению «цена–качество», а Россия неизменно является государством, которому можно доверить вопросы национальной безопасности.