Небольшой вертолет пропал в Бурятии 

Спасатели в Бурятии ищут пропавший вертолет «Agusta». Сообщается, что экипаж не выходит на связь и сработал аварийный маяк.
На борту вертолета, по данным «Интерфакса», двое взрослых и один ребенок. Воздушное судно вылетело из Улан-Удэ в северном направлении.
По предварительным данным, вертолет был арендован местным предпринимателем. На нем он вместе с сыном отправился на рыбалку.
В районе, где пропал вертолет, преимущественно болотистая местность, что осложняет работу спасателей.
Ранее жесткую посадку в Рязанской области совершил легкомоторный вертолет Robinson R-44. Пилот был госпитализирован с серьезными травмами.