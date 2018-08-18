Небольшой вертолет пропал в Бурятии

Спасатели в Бурятии ищут пропавший вертолет «Agusta». Сообщается, что экипаж не выходит на связь и сработал аварийный маяк.

На борту вертолета, по данным «Интерфакса», двое взрослых и один ребенок. Воздушное судно вылетело из Улан-Удэ в северном направлении.

По предварительным данным, вертолет был арендован местным предпринимателем. На нем он вместе с сыном отправился на рыбалку.

В районе, где пропал вертолет, преимущественно болотистая местность, что осложняет работу спасателей.