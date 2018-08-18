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Небольшой вертолет пропал в Бурятии
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Небольшой вертолет пропал в Бурятии 

News.ru 39 минут назад
Спасатели в Бурятии ищут пропавший вертолет «Agusta». Сообщается, что экипаж не выходит на связь и сработал аварийный маяк.
На борту вертолета, по данным «Интерфакса», двое взрослых и один ребенок. Воздушное судно вылетело из Улан-Удэ в северном направлении.
По предварительным данным, вертолет был арендован местным предпринимателем. На нем он вместе с сыном отправился на рыбалку.
В районе, где пропал вертолет, преимущественно болотистая местность, что осложняет работу спасателей.
Ранее жесткую посадку в Рязанской области совершил легкомоторный вертолет Robinson R-44. Пилот был госпитализирован с серьезными травмами.
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