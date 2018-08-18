Украина не вернет России многомиллионные долги

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На Украине запретили взыскивать долги с «оборонки» в пользу России 

РИА Новости 50 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Россия и ее компании не смогут взыскать долги со стратегических предприятий ОПК Украины, сообщает пресс-служба президента.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".
"Президент Украины Петр Порошенко подписал закон … "О внесении изменений в законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса — участников государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития", — сообщает пресс-служба на своем сайте в субботу.
В частности, законом вводится запрет на исполнение решений, в том числе иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором является компания из РФ. а также местная или зарубежная "дочка" предприятия из РФ, а должником — предприятие ОПК Украины, внесенное в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.
Документ также предусматривает остановку уже открытых и запрет на открытие новых исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений о взыскании задолженности с предприятия ОПК в пользу РФ.
Также законом вводится запрет на банкротство предприятий ОПК по заявлениям юрлица из РФ. а также местной или зарубежной "дочки" предприятия из РФ.
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