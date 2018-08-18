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«Двигатель на горилке»: Украину высмеяли из-за ракеты
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«Двигатель на горилке»: Сеть смеётся над ракетой Украины 

News.ru 1 час назад
Пользователи социальных сетей высмеяли новую крылатую ракету, презентованную на Украине.
>> В Сети появилось видео запуска украинской крылатой ракеты
Едкие комментарии последовали после заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов об успешном испытании нового оружия на юге Одесской области, сообщает РИА Новости.
По его словам, на летных испытаниях ракета поразила морскую цель на расстоянии 10 км. Турчинов также пояснил, что оружие этого класса «способно уничтожать любые морские и наземные цели». Она обеспечит «оборону Черноморского и Азовского побережья».
Некоторые из пользователей усомнились в способности украинских военных пользоваться подобным вооружением. Последовали предположения, что данная разработка только увеличит количество небоевых потерь ВСУ. «Двигатель на горилке не пострадал и вернулся на родину», — написал один из пользователей.
«Видел я полёт этой чудо-ракеты в апреле: пролетела метров двести и выпустила парашют», — заявил другой комментатор. «К слову, у нас такие ещё при Николае II были», — сыронизировал третий пользователь.
«Ракета выполнена из современного сверхпрочного шоколада!» — пошутил Максим Онищенко.
«Уже скоро на Украине, наконец, появится артиллерия. Скоро и до авиации дойдёте», — прокомментировал заявление Турчинова ещё один пользователь.
Специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что Киев далек от массового производства демонстрируемой им новой техники. Разрабатываются лишь единичные образцы, которые должны показать «развитие» вооруженных сил страны.
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