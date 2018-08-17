Ещё
США передали Украине контрбатарейные радары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США передали Украине контрбатарейные радары 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон передал вооруженным силам Украины две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных Hummer.
Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что в общей сложности Украине было передано 11 таких станций, сообщает УНИАН. По ее утверждению, теперь «возглавляемые Россией силы» больше не смогут «безнаказанно наносить удары по мирному населению и ВСУ».
Йованович отметила, что радары стали «чрезвычайно важной частью помощи в области безопасности в размере более 1 млрд долларов, предоставленных Украине с 2014 года». По ее словам, несколько контрбатарейных радаров развернуты на востоке Украины «для улучшения возможностей ВСУ с целью выявления и реагирования на огонь противника».
Ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук заявлял, что во время боев под Дебальцево ополченцы Донбасса заполучили два американских РЛС контрбатарейной борьбы, после чего украинские генералы стали бояться их использовать.
В 2014 году три РЛС AN/TPQ-48A LCMR в ноябре 2014 года были переданы министерству обороны Украины в рамках пакета американской военной помощи на общую сумму 118 млн долларов. Сообщалось, что в январе 2015 года две из них уже вышли из строя, а в феврале видеозапись, демонстрирующая одну РЛС LCMR, захваченную ополченцами в районе Дебальцево после отступления украинских войск.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Почему Украина отважилась на предательство США Украина объявила об испытаниях крылатой ракеты Минобороны опровергло перехват российских бомбардировщиков над Черным морем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружены признаки существования иной Вселенной61
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой82
В автомобиле убитых в ЦАР россиян сделали находку57
Шестая «химия»: заболевшего актера мучают жуткие боли
Одна из сестер Хачатурян заговорила после убийства106
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение