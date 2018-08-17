США передали Украине контрбатарейные радары 

Вашингтон передал вооруженным силам Украины две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных Hummer.
Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что в общей сложности Украине было передано 11 таких станций, сообщает УНИАН. По ее утверждению, теперь «возглавляемые Россией силы» больше не смогут «безнаказанно наносить удары по мирному населению и ВСУ».
Йованович отметила, что радары стали «чрезвычайно важной частью помощи в области безопасности в размере более 1 млрд долларов, предоставленных Украине с 2014 года». По ее словам, несколько контрбатарейных радаров развернуты на востоке Украины «для улучшения возможностей ВСУ с целью выявления и реагирования на огонь противника».
Ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук заявлял, что во время боев под Дебальцево ополченцы Донбасса заполучили два американских РЛС контрбатарейной борьбы, после чего украинские генералы стали бояться их использовать.
В 2014 году три РЛС AN/TPQ-48A LCMR в ноябре 2014 года были переданы министерству обороны Украины в рамках пакета американской военной помощи на общую сумму 118 млн долларов. Сообщалось, что в январе 2015 года две из них уже вышли из строя, а в феврале видеозапись, демонстрирующая одну РЛС LCMR, захваченную ополченцами в районе Дебальцево после отступления украинских войск.