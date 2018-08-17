США передали Украине контрбатарейные радары

Вашингтон передал вооруженным силам Украины две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных Hummer.

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что в общей сложности Украине было передано 11 таких станций, сообщает УНИАН . По ее утверждению, теперь «возглавляемые Россией силы» больше не смогут «безнаказанно наносить удары по мирному населению и ВСУ».

Йованович отметила, что радары стали «чрезвычайно важной частью помощи в области безопасности в размере более 1 млрд долларов, предоставленных Украине с 2014 года». По ее словам, несколько контрбатарейных радаров развернуты на востоке Украины «для улучшения возможностей ВСУ с целью выявления и реагирования на огонь противника».

В 2014 году три РЛС AN/TPQ-48A LCMR в ноябре 2014 года были переданы министерству обороны Украины в рамках пакета американской военной помощи на общую сумму 118 млн долларов. Сообщалось, что в январе 2015 года две из них уже вышли из строя, а в феврале видеозапись, демонстрирующая одну РЛС LCMR, захваченную ополченцами в районе Дебальцево после отступления украинских войск.