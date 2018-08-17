Сверхпрочную броню нового поколения получит российская армия

«Мы разрабатываем новую технологию формирования арамидных волокон для создания брони нового поколения», — сказал он.

Согласно последним исследованиям, новая технология на 12-15% повышает прочность обмундирования без утяжеления.

Российская армия сейчас оснащена экипировкой второго поколения «Ратник». Бронежилет этой фирмы, к примеру, может выдержать пулю калибра 7,62 миллиметра, выпущенную из снайперской винтовки с расстояния десяти метров. По словам представителей Рособоронэкспорта, «Ратник» по всем характеристикам превосходит зарубежные аналоги.