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Сверхпрочную броню нового поколения получит российская армия
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Сверхпрочную броню нового поколения получит российская армия 

360tv.ru 1 час назад
Новую, еще более прочную броню для солдат разрабатывают в России, сообщил ТАСС со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Этим занимается подведомственная ему компания.
«Мы разрабатываем новую технологию формирования арамидных волокон для создания брони нового поколения», — сказал он.
Согласно последним исследованиям, новая технология на 12-15% повышает прочность обмундирования без утяжеления.
Российская армия сейчас оснащена экипировкой второго поколения «Ратник». Бронежилет этой фирмы, к примеру, может выдержать пулю калибра 7,62 миллиметра, выпущенную из снайперской винтовки с расстояния десяти метров. По словам представителей Рособоронэкспорта, «Ратник» по всем характеристикам превосходит зарубежные аналоги.
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