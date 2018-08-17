Обновленный Т-72Б3М получил мощный двигатель и новое орудие

"Уралвагонзавод" раскрыл секреты новой машины, уже успевшей принять участие в параде на Красной площади и покрасоваться в качестве одного из экспонатов на статической площадке в ходе «Армейских игр» в Алабино, сообщает пресс-служба УВЗ.

Стоит напомнить, что Т-72 начали производить еще в 1972 году. Машину неоднократно совершенствовали и модернизировали. Всего было выпущено более 30 тысяч различных версий «семьдесятдвоек».

Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 лошадиных сил, что почти на 300 «лошадей» больше, чем у Т-72Б3. Впрочем, более слабый двигатель не помешал россиянам установить рекорд скорости на «Танковом биатлоне-2018» — они разогнали свою машину до 78 километров в час.

Танк оснастили новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины. Все это позволит танкистам быстрее обнаруживать цели и уничтожать их.

Работу механика-водителя облегчат дисплеи, с помощью которых он может контролировать работу механизмов танка. На них же выводится изображение с камеры заднего вида.

Также была усилена защита танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту «Реликт».

Посетители форума «Армия-2018» смогут рассмотреть новинку со всех сторон — Т-72Б3М будет выставлен на статической площадке в парке «Патриот».