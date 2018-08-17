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На Украине прошли испытания крылатой ракеты
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На Украине прошли испытания крылатой ракеты 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил об успешном испытании украинской крылатой ракеты на юге Одесской области.
«Сегодня во время важного этапа лётных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу», — приводит слова Турчинова Интерфакс-Украина.
По его словам, украинские крылатые ракеты — это мощное высокоточное оружие, «способное уничтожать любые морские и наземные цели».
«Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надёжную оборону Черноморского и Азовского побережья», — отметил секретарь СНБО.
Ранее сообщалось, что предприятие «Государственное киевское конструкторское бюро „Луч“ провело испытания противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооружённых сил Украины.
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