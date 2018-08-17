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Из екатеринбургского парка Победы уехал танк Т-34
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Из екатеринбургского парка Победы уехал танк Т-34 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Из екатеринбургского парка Победы увезли танк Т-34, который стоял там с 1994 года. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Свердловского областного краеведческого музея имени О. Клера, которому и принадлежит боевая машина, экспонат увезли в фондохранилище на Сибирский тракт. Там он пройдет экспертизу и будет готовиться к реставрации.
Танк Т-34 передала в дар музею воинская часть №69771 еще в 1967 году. По словам сотрудников учреждения, машина своим ходом пришла в Зеленую Рощу. С 1994 года на временное хранение танк был передан в парк Победы. Следить за состоянием экспоната обязался «Грин-Парк», однако когда Минкультуры РФ изменило правила выдачи предметов на временное «проживание», компания не продлила договор.
С 2016 года военную машину «подновляли» на свой страх и риск: в пресс-службе музея отмечают, что он «стал радостным, как детские качели, и стал серьезно отличаться от того экспоната, которым когда-то был». В результате в 2018 году было принято решение вернуть танк в фонды музея для реставрации.
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