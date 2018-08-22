Заглохший в центре Киева танк «опозорил» Украину

На репетиции парада в центре Киева заглох танк

Репетиции военного парада ко Дню независимости Украины , который будет праздноваться 24 августа, сопровождаются все новыми казусами и происшествиями.

Не успели в Сети высмеять украинских военных, врезавшихся на зенитной установке "Бук" в здание бизнес-центра, как произошла очередная оплошность: ехавший на репетицию парада танк заглох в центре города, на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола, где простоял стоял примерно два часа. Как передает РИА Новости, из боевой машины даже повалил дым.

"Произошло ДТП при участии военной техники, несколько минут назад сюда приехал КрАЗ и забрал танк", — уточнили позже украинские СМИ.

Причины поломки пока неизвестны.