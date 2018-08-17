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Ростех разрабатывает более прочную броню для солдат
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Ростех разрабатывает более прочную броню для солдат 

ТАСС 48 минут назад
КОВРОВ, 17 августа. /ТАСС/. Ростех ведет разработку более прочной индивидуальной защиты для солдат, сообщил в пятницу ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов в кулуарах совещания по диверсификации в Коврове.
"Мы разрабатываем новую технологию формирования арамидных волокон для создания брони нового поколения. Уже сейчас исследования показывают, что применение такой технологии позволяет при том же весе повысить прочность на 12-15% по сравнению с зарубежными аналогами", — сказал Чемезов.
Как уточнили в пресс-службе госкорпорации, новый материал может использоваться в перспективной экипировке военнослужащего «Ратник».
Современное стрелковое оружие ведущих стран имеет высокое бронепробитие даже при малом калибре. В этой связи и в России, и за рубежом разрабатываются индивидуальные комплексы защиты, входящие в так называемую экипировку солдата будущего.
В российские войска на данный момент поставляется экипировка второго поколения «Ратник», бронежилет которой с 10 м выдерживает попадание пули калибра 7,62 мм из снайперской винтовки СВД. «Ратник» имеет развитую противоосколочную защиту и весит 24 кг. В экипировке третьего поколения (шифр «Ратник-3») планируется сохранить уровень защиты при снижении массы комплекта.
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