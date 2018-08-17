Ростех разрабатывает более прочную броню для солдат

КОВРОВ, 17 августа. / ТАСС /. Ростех ведет разработку более прочной индивидуальной защиты для солдат, сообщил в пятницу ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов в кулуарах совещания по диверсификации в Коврове

"Мы разрабатываем новую технологию формирования арамидных волокон для создания брони нового поколения. Уже сейчас исследования показывают, что применение такой технологии позволяет при том же весе повысить прочность на 12-15% по сравнению с зарубежными аналогами", — сказал Чемезов.

Как уточнили в пресс-службе госкорпорации, новый материал может использоваться в перспективной экипировке военнослужащего «Ратник».

Современное стрелковое оружие ведущих стран имеет высокое бронепробитие даже при малом калибре. В этой связи и в России , и за рубежом разрабатываются индивидуальные комплексы защиты, входящие в так называемую экипировку солдата будущего.

В российские войска на данный момент поставляется экипировка второго поколения «Ратник», бронежилет которой с 10 м выдерживает попадание пули калибра 7,62 мм из снайперской винтовки СВД. «Ратник» имеет развитую противоосколочную защиту и весит 24 кг. В экипировке третьего поколения (шифр «Ратник-3») планируется сохранить уровень защиты при снижении массы комплекта.