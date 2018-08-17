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«США построят 1350 Abrams и въедут на Красную площадь»
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«США построят 1350 Abrams и въедут на Красную площадь» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Хорошо информированный источник в администрации Белого Дома сообщил американскому военному изданию Breaking Defense, что готово всеобъемлющее исследование, посвященное оборонно-промышленному комплексу США. Этот документ эксперты составляли по указу № 13806 Дональда Трампа.
Для нас, россиян, это исследование, безусловно, представляет большой интерес, поскольку генералы США в нем всерьез рассуждают о предстоящем военном столкновении с армией РФ, а правящая заокеанская элита объявила Москве всеобъемлющую экономическую войну. Военные базы НАТО теперь соседствуют с российскими пограничниками, а американские инструкторы натаскивают «зомбированных» грузин и украинцев на совместных учениях. При этом сотрудники тамошнего Минфина преследуют наши фирмы, препятствуя торговле, а агенты ФБР арестовывают граждан РФ.
В этом же антироссийском формате подготовлен и упомянутый доклад о ВПК США. Эксперты, выпячивая те или иные «пробелы в безопасности» США, по сути, занимаются «перетягиванием» казенных денег в пользу лоббируемых оборонных отраслей.
Этим делом, собственно, янки занимались давно, еще со времен Холодной войны с СССР. Трамп, к слову, тоже ратует за усиление американской армии, хотя и поставил под сомнение существовавшие до него в стране военные приоритеты. 45-й президент США, судя по всему, нажил себе врагов не только в заокеанском истеблишменте, но и в высокотехнологической оборонке.
Похоже, заказывая это исследование, Трамп загодя подсуетился, назначив экспертами своих людей. А те, по инсайдерской информации Breaking Defense, могут «удивить новой повесткой дня, сократив финансирование высокотехнологических отраслей в пользу проверенных временем сухопутных вооружений».
Как пишет Дан Гоуре на страницах другого военного издания Real Clear Defense (кстати — пентагоновского), перекос финансирования в сторону аэрокосмической оборонной промышленности привел к тому, что «армия США столкнется с серьезными проблемами в войне с российскими Вооруженными Силами, если начнется война».
Начальник штаба Сухопутных войск США Марк Милли в этой связи сказал предельно прямо: пехота США будет сражаться «совсем близко от российских танков и артиллерии. Мне не нравится это сочетание (наземных систем вооружения РФ — авт.), мы не этого хотим (видимо, оказаться на линии огня — авт.), хотя мы технически опережаем русских».
А еще генерал вынужден констатировать, что «Россия участвует в десятилетней комплексной программе модернизации своих обычных вооруженных сил. Сейчас она представляют реальную угрозу для НАТО».
Что любопытно: начальник штаба Сухопутных войск США тут же успокоил американскую общественность: мол, не волнуйтесь, в случае войны войска Путина все равно окажутся разгромленными армией США. Однако лучше, если Штаты будут иметь десятикратное преимущество в танках, бронемашинах, ударных вертолетах, штурмовиках и проверенных временем истребителях.
Кстати, Белый Дом фактически подтвердил слухи, что принято решение существенно увеличить производство последнего варианта основного боевого танка Abrams. Начиная с 2019 финансового года, армия будет ежегодно получать по 135 таких танков в конфигурации M1a2 System Enhancement Package Version 3 (SEPv3). Если программа будет доведена до логического конца, Пентагон за 10 лет полностью переоснастит все 15 бронетанковых бригад Сухопутных Сил и Национальной гвардии. Для этого к 2030 году Пентагон закупит 1350 новейших танков, которые, по замыслу заокеанских стратегов, в пух и в прах разгромят танковые армады русских.
Похоже, в Америке решили создать большой бронетанковый арсенал в ответ на решение Минобороны РФ реанимировать и модернизировать 6 тысяч танков Т-80 и Т-72, которые, по плану бывшего министра Сердюкова подлежали утилизации. Напомним, о предстоящей массовой модернизации танков рассказал российский генерал Александр Шевченко, начальник Главного автобронетанкового управления Вооруженных сил РФ еще в прошлом году. Эта новость, похоже, не на шутку испугала Пентагон.
С другой стороны, решение о значительном увеличении производства Abrams модели SEPv3 (если оно будет принято), безусловно, даст возможность заводу в Лиме (штат Огайо) задышать полной грудью. Тот в свою очередь пообещал предоставить через несколько лет еще более мощный танк Abrams — модели SEPv4.
Правда, эта программа, согласно хорошо информированному источнику из Белого Дома, имеет и «подводные камни». Во-первых, стволы для американской бронетехники и артиллерии изготавливает всего один во многом устаревший завод Watervliet Arsenal в Нью-Йорке. А станки для производства пушек для Abrams делает Германия. Европейцы, как пишет Breaking Defense, уже дали понять, что введут эмбарго на данное оборудование, если Трамп перейдет «красную черту» в их отношениях.
Во-вторых, США зависит от импорта из России и Китая редких металлов и сырья, которые очень нужны для танкового производства в Лиме. Начиная от бериллия и кончая губчатым титаном.
Кстати, в указе 13806 затребована оценка производственных возможностей Америки на случай начала большой и долгой войны. Так вот, если США действительно «сцепятся» с Россией в неядерном конфликте (янки почему-то уверены, что Москва не нанесет по Вашингтону ядерного удара — авт.), производство Abrams, как выяснилось, быстро остановится. Ибо, как уверены за океаном, в существующем мировом распределении труда достаточно разбомбить пару десятков станкостроительных заводов в ЕС, чтобы создать тяжелейший голод комплектующих и оборудования в ВПК Соединенных Штатов.
Интересно, насколько наш ВПК зависит того же немецкого прецизионного оборудования? К слову, в Америке давно не выпускают высокоточных шлифовальных машин. И технологические компетенции их изготовления считаются утерянными. Слабо верится, что у нас с этим лучше.
Наблюдая, какими темпами российская оборонка закупает германские станки, зависимость от импорта в ней, скорей всего, не меньше, чем в Штатах. А, возможно, даже больше.
Проблем за океаном хватает и с поставщиками. Американский ВПК имеет такое число субподрядчиков второго, третьего и четвертого уровней, что даже составители доклада по указу № 13806 не смогли найти всех концов. Потому что значительная часть их тянется к зарубежным производителям уникальных комплектующих. Здесь даже детективы с ума сойдут, иронизируют эксперты.
Это означает, что сегодня оборонно-промышленный комплекс даже такой страны, как США (думается и наш — тоже) не сможет в условиях большой и долгой войны выпускать высокотехнологическое вооружение. Следовательно, драться придется тем, что заранее накоплено.
В неядерном конфликте особенно будут востребованы танки и артиллерия. Опыт применения Т-72 в Сирии показал, что наши танки при хорошей поддержке со стороны пехоты и фронтовой авиации, как и во Второй мировой войне, остаются очень грозным оружием.
Впрочем, если бы не сирийский опыт русских танков, конгрессмены США, видимо, давно закрыли бы единственный в США завод по производству Abrams. Поскольку многие американские эксперты уже списали это оружие в историю. Пожалуй, это самый прагматичный вывод из доклада, считает Дан Гоуре.
А ведь Трамп еще запустил программу увеличения флота ВМС США до 355 кораблей. Значит, предстоит значительная «перетряска» американского военного бюджета, в результате чего традиционные бенефициары заокеанской оборонки должны будут «поделиться» с аутсайдерами. Например — с заводами в Лиме или Watervliet Arsenal в Нью-Йорке. В этой связи издание Breaking Defense считает, что Белый Дом сократит финансирование целого ряда дорогостоящих НИОКР.
Вероятно, после этого Трампа в очередной раз обвинят в поддержки России и введут против нас очередные санкции. Тем не менее, нынешний президент США четко обрисовал свою позицию: вместо «серебряных пуль (вроде самолетов 5-го поколения F-35) он хочет усилить армию США лапами с мощными когтями (танками Abrams)».
Кроме того, численность вооруженных Сил США будет скоро увеличена до 1,2 миллиона солдат (с сегодняшних 980 тысяч).
Все это говорит о том, что Пентагон просчитывает вариант неядерной войны с Россией, как наиболее вероятный сценарий возможного конфликта.
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