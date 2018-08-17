США получат аналог российского «Кинжала»

В США решили создать аналог «Кинжала»

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила заказ ВВС США на разработку прототипа новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты под обозначением ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), пишет портал Defense News.

Стоимость разработки оценивается в 480 миллионов долларов, итоговые условия сделки пока что обсуждаются. Новый тип ракет, как и гиперзвуковая ракета HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon), которую также разрабатывают в Lockheed Martin по апрельскому контракту на 928 миллионов долларов, ориентировочно будет готов к 2021-му году. При создании ARRW, как предполагается, будут использованы новейшие экспериментальные технологии.

Президент России Владимир Путин в марте в своем послании к Федеральному собранию представил новейшие типы российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире, в том числе авиационный ракетный комплекс "Кинжал. По словам главы государства, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

На сегодняшний день разработку аэробаллистических ракет, помимо России и США, ведут также Израиль (Rampage) и Китай (CH-AS-X-13).

Lockheed Martin Corporation — один из крупнейших в мире производителей вооружения, доходы от контрактов которого на сегодняшний день составляют почти 50 миллиардов долларов, из них львиная доля приходится на оборонные заказы армии США. Компания занимается разработкой и производством авиационной и космической техники, а также различных информационных систем.