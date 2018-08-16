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«Жизнь не будет прежней»: из парка Победы на Уралмаше увезли танк, который простоял там 24 года
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«Жизнь не будет прежней»: из парка Победы на Уралмаше увезли танк, который простоял там 24 года 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Вечером 16 августа парк Победы на Уралмаше лишился своей самой известной достопримечательности — настоящего танка Т-34, который стоял у входа в парк в конце улицы Кировградской. Сюда его привезли в 1994 году.
Как сообщил читатель Владимир, вечером около 21:30 рабочие погрузили танк на платформу.
— Там был огромный грузовой кран и фура с платформой. Танк поднимали цепями. Сказали, что увозят на Сибирский тракт, — сообщил Владимир.
Сам танк, как стало известно, является собственностью Свердловского областного краеведческого музея. Перевезли его на Сибирский тракт, 34а. Там находится фондохранилище музея.
— Это наш музейный экспонат, — рассказала пресс-секретарь музея Татьяна Мосунова. — У нас не было своих площадей, где можно было бы разместить танк, поэтому он стоял в парке Победы. Несколько лет назад начались разговоры о том, чтобы танк перевезти в другое место.
До того, как танк Т-34 установили у входа в парк Победы на Уралмаше, он стоял в «Зелёной роще». Оттуда экспонат убрали по просьбе церкви. Когда возвели собор Александра Невского, представители церкви попросили сначала отвернуть дуло танка от собора, а потом и вовсе увезти экспонат в другое место.
В парке Победы танк простоял 24 года. Его очень полюбили жители района, а особенно дети, которые могли по нему лазать. Люди, которые уже узнали о том, что танк забрали, искренне этим расстроены.
— Часто бывают там, очень грустно, что его забрали, — сказал другой читатель E1.RU. — Парк Победы без танка, жизнь не будет прежней.
Куда переставят танк из фондохранилища краеведческого музея, пока не известно.
Танк в парке Победы действительно очень любили жители Уралмаша. Посмотреть, чем ещё можно заняться в этом районе, можно в нашем путеводителе. В этом же цикле можно узнать немного больше о Железнодорожном районе и о центре города.
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