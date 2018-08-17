Ещё
Танк Т-34 из парка Победы переедет к проспекту Ленина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Танк Т-34 из парка Победы переедет к проспекту Ленина 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Стало известно, что дальше будет с танком Т-34, который увезли из парка Победы на Уралмаше в фондохранилище Свердловского областного краеведческого музея на Сибирском тракте, 34а.
Как пояснила пресс-секретарь музея Татьяна Мосунова, танк в любом случае останется в музее.
— Сначала по нему пройдет реставрационный совет, где определят, какие именно действия нужны для реставрации, — отметила она. — Сейчас на нем есть краска и знаки, не соответствующие его первоначальному виду, и его предстоит привести в состояние экспоната.
Сейчас танк можно увидеть в фондохранилище музея на Сибирском тракте, куда по согласованию с музеем возможны экскурсии. Рядом с музеем на Сибирском тракте на открытом хранении он и может остаться — вместе с остальной коллекцией крупногабаритной техники, принадлежащей музею.
— Или это может быть внутренний двор Музея истории и археологии на Ленина, 69, — добавила Татьяна Мосунова. — Мы думаем, уместен он там или нет. Но сейчас внутренний двор нуждается в ремонте, и до его проведения перевозить туда танк не имеет смысла.
Напомним, танк стоял в парке Победы 24 года — на картах даже была нанесена его собственная геометка. Увезли танк вечером 16 августа.
e1.ru: последние новости
Наталья Поклонская вышла замуж за чиновника, с которым в 2017-м в Екатеринбурге прошла крестный ход Бывший коллега ведущего программы «Взгляд» Владислава Листьева назвал заказчика его убийства Скончался писатель Эдуард Успенский
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой64
В автомобиле убитых в ЦАР россиян сделали находку44
Одна из сестер Хачатурян заговорила после убийства76
Медведева и Загитова без рекордов и другие события дня2
Езидка сбежала из рабства ИГ и встретила мучителя33
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение