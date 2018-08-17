Танк Т-34 из парка Победы переедет к проспекту Ленина

Стало известно, что дальше будет с танком Т-34, который увезли из парка Победы на Уралмаше в фондохранилище Свердловского областного краеведческого музея на Сибирском тракте, 34а.

Как пояснила пресс-секретарь музея Татьяна Мосунова, танк в любом случае останется в музее.

— Сначала по нему пройдет реставрационный совет, где определят, какие именно действия нужны для реставрации, — отметила она. — Сейчас на нем есть краска и знаки, не соответствующие его первоначальному виду, и его предстоит привести в состояние экспоната.

Сейчас танк можно увидеть в фондохранилище музея на Сибирском тракте, куда по согласованию с музеем возможны экскурсии. Рядом с музеем на Сибирском тракте на открытом хранении он и может остаться — вместе с остальной коллекцией крупногабаритной техники, принадлежащей музею.

— Или это может быть внутренний двор Музея истории и археологии на Ленина, 69, — добавила Татьяна Мосунова. — Мы думаем, уместен он там или нет. Но сейчас внутренний двор нуждается в ремонте, и до его проведения перевозить туда танк не имеет смысла.

Напомним, танк стоял в парке Победы 24 года — на картах даже была нанесена его собственная геометка. Увезли танк вечером 16 августа.