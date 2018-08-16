В War Thunder наступило «Старое доброе Л. Е. Т. О.»

Gaijin Entertainment не так давно провела марафон «Операция Л. Е. Т. О.» в военном онлайновом боевике War Thunder. В его ходе игроки смогли примерить на себя роли инженеров-конструкторов и собрать редкий советский танк ИС-7. Теперь же пришло время пилотов. В игре начинается событие «Старое доброе Л. Е. Т. О.».

Главной наградой новой акции станет быстрый и маневренный реактивный штурмовик FJ-4B VMF 232, вооружённый новыми для War Thunder управляемыми ракетами «воздух-земля». Противотанковые управляемые ракеты давно активно используются в наземных боях, порой даже против самолетов. Теперь подобными снарядами вооружат и пилотов. Игроки смогут также обзавестись британским премиумным Martlet Mk.IV, камуфляжем, декалями и другими призами.

Получить призы предстоит за выполнение заданий акции с 17 августа по 6 сентября. Ежедневно будет появляться пять задач, игроки смогут выбрать любые три и получить за это «Знаки отличия». Накопив девять «знаков», можно поставить в свой ангар FJ-4B VMF 232, а на премиумный британский самолет Martlet Mk.IV хватит пяти. Танкисты за задачи любых двух дней акции получат уникальный бронеавтомобиль Sd.Kfz. 234/3.

Подробнее об акции «Старое доброе Л. Е. Т. О.» можно узнать на официальном сайте War Thunder.