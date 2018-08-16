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Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» выйдет на мировой рынок
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Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» выйдет на мировой рынок 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Рособоронэкспорт (РОЭ) выводит на мировой рынок легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», им уже заинтересовались некоторые государства Юго-Восточной Азии, сообщил журналистам в четверг гендиректор РОЭ Александр Михеев.
"Это уникальный образец, который не имеет аналогов в мире. «Спрут-СДМ1» — единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка. Он может десантироваться с корабля, работать днем и ночью на непроходимой для другой подобной техники местности. Рособоронэкспорт ожидает повышенное внимание к этому продукту со стороны стран со сложными географическими условиями, сочетающими наличие водных преград, болот и гор. В частности, большой интерес к «Спруту-СДМ1» уже проявляет ряд государств Юго-Восточной Азии", — приводит слова Михеева пресс-служба Рособоронэкспорта.
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