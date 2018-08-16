Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» выйдет на мировой рынок

"Это уникальный образец, который не имеет аналогов в мире. «Спрут-СДМ1» — единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка. Он может десантироваться с корабля, работать днем и ночью на непроходимой для другой подобной техники местности. Рособоронэкспорт ожидает повышенное внимание к этому продукту со стороны стран со сложными географическими условиями, сочетающими наличие водных преград, болот и гор. В частности, большой интерес к «Спруту-СДМ1» уже проявляет ряд государств Юго-Восточной Азии", — приводит слова Михеева пресс-служба Рособоронэкспорта.