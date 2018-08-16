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Танки Т-90С армии Ирака оборудовали камерами заднего вида
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Танки Т-90С армии Ирака оборудовали камерами заднего вида 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Например, судя по реакции в Сети, местным военным очень понравились камеры заднего вида, которые смонтированы в корме бронированных машин. Видеоизображения с них поступают на установленные в отделениях управления специальные мониторы механиков-водителей.
Благодаря хорошему обзору происходящего «за спиной» улучшились возможности по движению назад. Это очень важно не только во время работы в парке, но и в моменты проведения боевых операций на тесных городских улицах, где время от времени приходится действовать иракским танкам.
Такой опции будут рады также бойцы пехотных подразделений, воюющие в тесном взаимодействии с бронетехникой. Для них существенно снизился риск оказаться под гусеницами своих же танков, что, к сожалению, происходило ранее.
Кстати, в Российской армии такие видеокамеры появились на модернизированных Т-72Б3.
Также иракские «девяностые» имеют кондиционеры, что очень важно в жарких условиях данного региона. Еще машины получили дизельные вспомогательные агрегаты электропитания, позволяющие на стоянках и боевых позициях не включать основной двигатель. Таким образом происходит экономия его ресурса, а также существенно уменьшаются потребление топлива и заметность танка.
В настоящее время, по иракским данным, в 35-ой танковой бригаде 9-й бронетанковой дивизии имеется уже 73 танка Т-90С/СК, которые полностью вытеснили американские М1А1М.
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