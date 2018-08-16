Су-57 обойдётся дешевле F-35

Истребитель пятого поколения Су-57 будет намного дешевле, чем американский самолёт F-35. Авиаконструкторы добились этого за счёт меньшей, чем в США , стоимости разработок и более низкой оплаты труда занятых в проекте сотрудников. Но в этом случае государство получит меньшие дивиденды от продажи боевых машин.

«Всего три страны, включая нас, обладают истребителем пятого поколения, по Китаю нет точной информации, но наш Су-57 сильно дешевле американского F-35», — сообщил президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Но Су-57 будет стоить дороже, чем истребители поколения 4++, поскольку «он эффективнее», добавил чиновник.

Первая партия серийных Су-57 из 12-ти машин, как сообщали в Минобороны, поступит по контракту в российские войска в 2019 году. Сейчас истребитель находится в завершающей стадии лётных испытаний. Самолёт тестировался в том числе в боевых условиях — в небе Сирии . Помимо российских ВВС, интерес к Су-57 проявляют военные лётчики Перу Пакистана . Также, возможно, будут приобретать готовые истребители ВВС Индии , хотя в Дели , по сообщениям СМИ, всё-таки отказались от совместного проекта по созданию индийского истребителя пятого поколения FGFA на основе Су-57.

Средняя стоимость самолёта в рамках проекта FGFA составляла, согласно открытым источникам, около $100 млн Примерно в эту же сумму сейчас обходится американским военным и ВВС союзников США по НАТО многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II (цена одной машины варьируется от $83, 4 до $108,1 в зависимости от модификации).

Индийская программа FGFA была коммерческим проектом, рассчитанным на извлечение прибыли, отмечает News.ru заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Сейчас у России в приоритете не извлечение прибыли, а перевооружение армии, поэтому стоимость Су-57 будет существенно ниже.

«Более низкая наценка на прибавочную стоимость отечественных машин негативно отразится на прибыли ОАК, главный владелец которой — государство — получит меньше дивидендов, — полагает эксперт. — Но главная цель — повысить боеспособность вооружённых сил. ОАК должна искать дополнительные средства заработка, развивая связанные с авиацией гражданские проекты».

Цена на первые истребители Су-57 будет больше, чем стоимость боевого самолёта поколения 4++ Су-35 (около $ 30 млн), но меньше, чем у F-35, «возможно, в 1,5−2 раза», добавляет Дрозденко. Причина —принципиальное отличие военно-промышленных комплексов России и США. Американские частные военные компании ориентированы на максимальное извлечение прибавочной стоимости, российские оборонные компании принадлежат государству, которое может регулировать цены на продукцию.

«В Америке выше налогообложение оборонных корпораций, выше стоимость НИОКР, выше оплата труда сотрудников. Оборонные компании ориентируются на рыночную конкуренцию и получение прибыли, они закладывают в стоимость вооружений больший процент прибавочной стоимости», — поясняет Дрозденко.

Производители вооружений действуют по схеме «если есть много денег, почему бы их не потратить», то есть пользуются тем, что США обладают самым большим в мире оборонным бюджетом, поэтому проекты изначально получаются более дорогими.

Увеличению стоимости F-35 способствовал ещё один фактор: в процессе работы над истребителем параллельно тестировалось избыточное количество разнообразных технологических новшеств.

defense.gov

«Вспомним одни виртуальные шлемы, которые разрабатывали британские компании Vision Systems International и Helmet Integrated Systems Limited. В итоге их испытания приостановили, поскольку у лётчиков-испытателей использование этих шлемов вызывало проблемы с самочувствием», — указывает Дрозденко.

Хотя изначально американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения планировался как более дешёвый многофункциональный аналог практически всех стоящих на вооружении боевых самолётов, на выходе машина получилась чрезмерно дорогой.