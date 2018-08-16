Рогозин: Маск намеренно занижает цены на коммерческие запуски своих ракет-носителей

"Преимущества Маска состоят не в многоразовости, а в том, что правительство США дает ему возможность демпинговать на рынке. А для Пентагона Маск продает пуски в два раза дороже и покрывает свои убытки на коммерческом рынке, «убивая» конкурентов, за которыми не маячит такое щедрое государство", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Роскосмос ищет разные варианты снижения себестоимости запусков, в том числе в рамках концепции многоразового использования наиболее дорогостоящих частей ракет. Успешным российским коммерческим носителем обещает стать «Союз-5», цена которого «не должна превышать цену наших прямых конкурентов», добавил Рогозин.

По его словам, учитывая более северное расположение всех российских стартовых позиций по сравнению с конкурентами, «Союз-5» «должен быть и дешевле, и мощнее аналогичных ракет среднего класса иностранного производства».

Наиболее успешной с коммерческой точки зрения ракетой в настоящее время является Falcon 9 компании SpaceX. В одной из версий этот носитель имеет многоразовую первую ступень. По данным из открытых источников, запуск Falcon 9 в зависимости от версии стоит от $55 млн до $65 млн