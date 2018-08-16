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Рогозин: Маск намеренно занижает цены на коммерческие запуски своих ракет-носителей
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Рогозин: Маск намеренно занижает цены на коммерческие запуски своих ракет-носителей 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава компании SpaceX Илон Маск намеренно занижает цены на коммерческие запуски своих ракет-носителей благодаря поддержке со стороны правительства Соединенных Штатов. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
"Преимущества Маска состоят не в многоразовости, а в том, что правительство США дает ему возможность демпинговать на рынке. А для Пентагона Маск продает пуски в два раза дороже и покрывает свои убытки на коммерческом рынке, «убивая» конкурентов, за которыми не маячит такое щедрое государство", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Роскосмос ищет разные варианты снижения себестоимости запусков, в том числе в рамках концепции многоразового использования наиболее дорогостоящих частей ракет. Успешным российским коммерческим носителем обещает стать «Союз-5», цена которого «не должна превышать цену наших прямых конкурентов», добавил Рогозин.
По его словам, учитывая более северное расположение всех российских стартовых позиций по сравнению с конкурентами, «Союз-5» «должен быть и дешевле, и мощнее аналогичных ракет среднего класса иностранного производства».
"Союз-5" разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева. Стоимость создания этого носителя составит 61,198 млрд рублей. Проведение летных испытаний ракеты планируется на Байконуре в 2022 году: она должна вывести на орбиту в беспилотном варианте перспективный транспортный космический корабль «Федерация».
Наиболее успешной с коммерческой точки зрения ракетой в настоящее время является Falcon 9 компании SpaceX. В одной из версий этот носитель имеет многоразовую первую ступень. По данным из открытых источников, запуск Falcon 9 в зависимости от версии стоит от $55 млн до $65 млн
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