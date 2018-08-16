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Новый бомбардировщик Ту-22М3М представят в Казани
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В Казани представят Ту-22М3М 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
В четверг, 16 августа, на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова состоится презентация модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М.
Генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов ранее сообщил, что первый вылет обновленного бомбардировщика состоится в сентябре текущего года, после чего самолет пройдет заводские испытания с последующей передачей на государственные совместные испытания.
В результате проведенных работ по модернизации ракетоносец Ту-22М3М получил абсолютно новое бортовое оборудование, а от прежнего Ту-22М3 остался лишь планер и часть систем, сообщает ТАСС. Одним из результатов модернизации станет продление срока службы самолета до 45-50 лет.
Ту-22М3М — модернизированная версия дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ с крылом изменяемой стреловидности.
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