«Случайная» война: США и РФ предрекли ядерное столкновение

США и России спрогнозировали «случайную» ядерную войну

США и Несовершенные системы наблюдения и разведки, используемые ведущими мировыми ядерными державами, в частности Россией Китаем , могут случайно спровоцировать начало ядерного конфликта, пишут американские СМИ. Такой сценарий развития событий, как считают журналисты Штатов, кажется все более вероятным на фоне ухудшающейся международной обстановки.

Американский журнал The National Interest считает, что Россия, США или Китай могут случайно начать ядерную мировую войну. Как пишет издание, в настоящее время системы наблюдения и разведки используются для отслеживания не только пусков ядерных баллистических ракет, но и неядерных боеголовок. Из-за этого может произойти ошибка, что приведет к ответному ядерному удару.

Также журналисты отмечают, что Россия якобы специально запутывает другие страны, размещая свои подводные лодки, несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками, там же, где располагаются подлодки с обычным вооружением.

Чтобы избежать катастрофы и не допустить «случайного» начала ядерной войны, державам следовало бы разделить ядерное и неядерное вооружение, или как вариант — создать специальные спутники, которые смогут отслеживать ядерные боеголовки, пишет журнал.

Незадолго до этого международный военный портал SofRep опубликовал материал на основе исследований бывших сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций Соединенных Штатов, согласно которому российское ядерное оружие в несколько раз мощнее американского.

Один из выводов военных аналитиков гласит, что семейство размещаемых на подводных лодках американских трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет Trident по мощи превосходит первые ядерные боеголовки США более чем в четыре раза.

Самая мощная ядерная бомба КНДР обладает мощностью 250 килотонн, мощность американской твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования Minuteman превосходит ее почти вдвое и составляет 475 килотонн.

Китайская баллистическая ракета средней и межконтинентальной дальности «Дунфэн-31» превзошла по мощности американского конкурента почти в два раза. При этом американская термоядерная бомба B-53 имеет мощность в 9 тыс. килотонн и могла бы считаться лидером.

Но российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» по этому показателю превосходит американскую бомбу более чем в пять раз. Его мощность составляет 50 тыс. килотонн. Торпеда беспилотной атомной подводной лодки «Статус-6» способна нести боезаряд мощностью 100 тыс. килотонн.

Таким образом, российское оружие превосходит мощностью американское в 5,5 и 11,1 раза соответственно, указали специалисты.

Потенциальная возможность начала ядерной войны в последнее время беспокоит все сильнее. Опасения вызывает не только ухудшение отношений России и США, но также отказ Дональда Трампа от сделки по атому с Ираном и обострение отношений Индии и Пакистана

На прошедшей в конце прошлого года юбилейной конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы мировые эксперты, руководители международных организаций и политики обсудили состояние вопросов ядерной безопасности, а также основные вызовы, с которыми сталкиваются государства сегодня.

«Распространение ядерного оружия остается наиболее серьезной угрозой для будущего всего человечества. Тем не менее, данная проблема обсуждается все реже, за исключением кризисным моментов, чем сопутствующая угроза, связанная с ущербом окружающей среде», — отмечал в рамках своего выступления Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании.

Тем не менее, понимание того, к каким катастрофическим последствиям для США, России, Европы и всего мира может привести применение ядерного оружия, есть практически в каждой столице мира.

Поэтому ядерный конфликт не является целью ни одной из стран, обладающих или стремящихся обладать ядерным оружием.

Но обостряющиеся отношения по каждому конкретному направлению могут кончиться случайными и даже локальными конфликтами, результаты которых могут быть разными.

«Сегодня в военной риторике, в риторике военных, которые связаны с высшими политическими кругами в ряде стран говорится о возможности разработки концепции ограниченной стратегической ядерной войны», — заявил президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор во время общения с журналистами.

А усложняющаяся структура взаимных претензий может привести к тому, что «мир может непреднамеренно скатиться к угрозе ядерной войны».