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Истребители МиГ-35 поступят в ВКС раньше графика
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Истребители МиГ-35 поступят в ВКС раньше графика 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что истребители МиГ-35 поставят в воздушно-космические силы РФ раньше графика.
"По МиГ-35 мы, кстати, впервые опробуем с Минобороны модель так называемых опережающих поставок. Это позволит нам сохранить ритмичность и снизить затраты на производство самолетов, а Минобороны — получить новые машины несколько раньше, чем предполагает график гособоронзаказа", — сказал Слюсарь в интервью газете "Ведомости".
Он также рассказал, что на начальной стадии планируется поставить Минобороны РФ шесть истребителей МиГ-35. Первые ведомство получит уже в этом году.
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Как сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, контракт на поставку ВКС России истребителей МиГ-35 может быть подписан в этом году.
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