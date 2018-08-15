Истребители МиГ-35 поступят в ВКС раньше графика

"По МиГ-35 мы, кстати, впервые опробуем с Минобороны модель так называемых опережающих поставок. Это позволит нам сохранить ритмичность и снизить затраты на производство самолетов, а Минобороны — получить новые машины несколько раньше, чем предполагает график гособоронзаказа", — сказал Слюсарь в интервью газете "Ведомости".

Он также рассказал, что на начальной стадии планируется поставить Минобороны РФ шесть истребителей МиГ-35. Первые ведомство получит уже в этом году.