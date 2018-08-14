Египетские снайперы вооружились российским оружием

Египетские снайперы вооружились российскими СВДС и ОСВ-96

В этом регионе уже длительное время ведется борьба с боевиками радикальных группировок. Силовые структуры Египта вынуждены применять авиацию, артиллерию и бронетехнику, в том числе танки. Разумеется, активно привлекаются снайперы. Судя по фото, появившемся в Сети, часть из них пользуются оружием из России . Не удивителен выбор египтян: представленные на фото образцы хорошо зарекомендовали себя в многочисленных войнах и конфликтах.

Например, 7,62-мм снайперская СВДС. Она является складной версией знаменитой винтовки Драгунова и создавалась для десантных войск и специальных подразделений. При большей компактности сохранила все достоинства исходного образца. Ее вес всего лишь 5 кг. Прицельная дальность стрельбы может достигать 1300 м. Боевая скорострельность — 30 выстрелов в минуту. Емкость магазина — 10 патронов. Оружие имеет феноменальную надежность.

Также высокими характеристиками обладает и 12,7-мм ОСВ-96 "Взломщик". Это более тяжелое оружие — вес без оптического прицела достигает 12,9 кг. С ее помощью снайпер получает возможность уничтожать противника на дистанции в 1,8 км. В минуту боец может сделать до 20 выстрелов. Магазин имеет емкость 5 патронов.

Новое российское стрелковое оружие получает все большую популярность у египетских военных. Ранее сообщалось, что бойцы элитного египетского подразделения "Сайка" ("Молния") во время рейда против террористов на Синае были замечены с новыми российскими автоматами АК-103.