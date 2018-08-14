В Балтийском море уничтожили самолеты «противника»

В Балтийском море прошли учения по уничтожению самолётов условного противника

В акватории Балтийского моря прошли учения по противовоздушной обороне. Корабли ВМФ отражали удары условного противника и пытались обнаружить неопознанные цели.

«В ходе учений были отработаны задачи по уничтожению низколетящих целей. В том числе — беспилотных летательных аппаратов», — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Отмечается, что в учениях приняли участие малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли и тральщики Балтийской военно-морской базы.

Ранее сообщалось, что в Балтийскои море прошли тактические учения с участием более 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов.