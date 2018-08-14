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В Балтийском море уничтожили самолеты «противника»
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В Балтийском море прошли учения по уничтожению самолётов условного противника 

RT на русском 49 минут назад
Фото: РИА Новости
В акватории Балтийского моря прошли учения по противовоздушной обороне. Корабли ВМФ отражали удары условного противника и пытались обнаружить неопознанные цели.
«В ходе учений были отработаны задачи по уничтожению низколетящих целей. В том числе — беспилотных летательных аппаратов», — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.
Отмечается, что в учениях приняли участие малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли и тральщики Балтийской военно-морской базы.
Ранее сообщалось, что в Балтийскои море прошли тактические учения с участием более 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов.
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