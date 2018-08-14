7 легендарных пулеметов: главные факты

17 мая 1718 года Джеймс Пакл запатентовал свое ружье, ставшее прообразом пулемета. С того времени военная инженерная мысль прошла немалый путь, но пулеметы по-прежнему остаются одним из самых грозных видов оружия.

«Ружье Пакла»

Попытки повысить скорострельность огнестрельного оружия предпринимались неоднократно, но до появления унитарного патрона терпели неудачу из-за сложности и ненадежности конструкции, чрезвычайно высокой стоимости в производстве и необходимости иметь подготовленных солдат, чьи навыки бы значительно выходили за рамки доведенных до автоматизма манипуляций с ружьем.

Одним из многих экспериментальных конструкций и стало так называемое «ружьё Пакла». Оружие представляло собой установленное на треногу ружье с выполнявшим роль магазина цилиндром с 11-тью зарядами. Расчет ружья состоял из нескольких человек. При слаженных действиях расчета и отсутствии осечек теоретически достигалась скорострельность до 9-10 выстрелов в минуту. Данную систему предполагалось использовать на небольших дистанциях в морском бою, однако в силу ненадежности это оружие распространение не получило. Данная система иллюстрирует стремление увеличить огневую мощь ружейного огня за счет повышения скорострельности.

Пулемет «Люис»

Ручной пулемет «Льюис» был разработан в Соединенных Штатах Самуэлем Мак Кленом, а в годы Первой мировой войны использовался в качестве ручного и авиационного. Несмотря на внушительный вес, оружие оказалась достаточно удачным — пулемет и его модификации достаточно длительное время удерживались в Британии и ее колониях, а также СССР.

В нашей стране пулеметы «Льюис» использовались вплоть до Великой Отечественной войны и заметны на хронике парада 7 ноября 1941 года. В отечественных художественных фильмах это оружие встречается относительно редко, а вот частая имитация пулемета «Льюис» в в виде «замаскированного ДП-27 присутствует очень часто. Подлинный пулемет „Льюис“ запечатлен, например, в фильме „Белое солнце пустыни“ (за исключением кадров стрельбы).

Станковый пулемет „Гочкис“

В ходе Первой мировой войны станковый пулемет „Гочкис“ стал основным пулеметом французской армии. Только в 1917 году, с распространением ручных пулеметов, его выпуск пошел на спад.

Всего же станковый „Гочкис“ состоял на вооружении в 20 странах. Во Франции и ряде других стран это оружие удерживалось и в годы Второй мировой войны. Ограниченно „Гочкис“ поставлялся до Первой мировой войны и в Россию , где значительная часть этих пулеметов была потеряна в ходе Восточно-Прусской операции в первые месяцы войны. В отечественных художественных фильмах пулемет „Гочкис“ можно увидеть в экранизации „Тихого Дона“, где показана атака казаков на германские позиции, что с исторической точки зрения может быть не типично, но допустимо.

Пулемет Максима

Пулемет Максима вошел в историю Российской империи и СССР, оставаясь официально на вооружении значительно дольше, чем в других странах. Наряду с трехлинейной винтовкой и наганом он прочно ассоциируется с вооружением первой половины XX века.

Коврове. Он прослужил от Русско-японской до Великой Отечественной войны включительно. Мощный и отличавшийся высокой скорострельностью и точностью огня пулемет имел в СССР ряд модификаций и использовался как станковый, зенитный и авиационный. Главными недостатками станкового варианта „Максима“ являлись чрезмерно большая масса и водяное охлаждение ствола. Только в 1943 году на вооружение был принят пулемет Горюнова, который к концу войны стал постепенно вытеснять „Максим“. В начальный же период войны производство „Максимов“ не только не снизилось, но наоборот — увеличилось и, помимо Тулы, было развернуто в Ижевске

С 1942 года выпускались пулеметы только с приемником под холщевую ленту. Производство легендарного оружия было прекращено в нашей стране лишь в победном 1945 году.

МГ-34 Германский пулемет МG-34 имеет очень непростую историю принятия на вооружение, но, тем не менее, данный образец можно назвать одним из первых единых пулеметов. MG-34 мог использоваться как ручной пулемет, или как станковый на треножном станке, а также в качестве зенитного и танкового.

Небольшая масса придавала оружию высокую маневренность, что в сочетании с высоким темпом стрельбы делало его одним из лучших пехотных пулеметов начала Второй мировой войны. Позднее, даже с принятием на вооружение MG-42, в Германии не отказались от производства MG-34, до сих пор данный пулемет состоит на вооружении ряда стран.

ДП-27 С начала 30-х годов на вооружении Красной Армии стал поступать ручной пулемет системы Дегтярева, ставший до середины 40-х годов основным ручным пулеметом Красной Армии. Первое боевое применение ДП-27, вероятнее всего, связано с конфликтом на КВЖД в 1929 году.

Пулемет себя неплохо зарекомендовал во время боевых действий в Испании , на Хасане и Халхин-Голе. Однако к моменту начала Великой Отечественной войны пулемет Дегтярева уже уступал по ряду таких параметров как масса и емкость магазина ряду более новых и совершенных образцов.

В ходе эксплуатации был выявлен и ряд недостатков — небольшая емкость магазина (47 патронов) и неудачное расположение под стволом возвратной пружины, которая деформировалась от частой стрельбы. В ходе войны определенная работа была проведена для устранения этих недостатков. В частности была повышена живучесть оружия за счет переноса возвратной пружины в заднюю часть ствольной коробки, хотя общий принцип работы данного образца изменений не претерпел. Новый пулемет (ДПМ) с 1945 г. начал поступать в войска. На базе пулемета был создан очень удачный танковым пулемет ДТ, который стал основным советским танковым пулеметом Великой Отечественной войны.

Пулемет „Бреда“ 30 Одно из первых мест по количеству недостатков среди массово производившихся образцов может быть отдано итальянскому пулемету „Бреда“, собравшему в себе, пожалуй, их максимальное число.

Во-первых, неудачный магазин и всего на 20 патронов, что для пулемета явно недостаточно. Во-вторых, каждый патрон должен смазываться маслом из специальной масленки. Попадает грязь, пыль и оружие мгновенно выходит из строя. Можно только гадать как с таким „чудом“ можно было воевать в песках Северной Африки.

Но и при минусовой температуре пулемет также не работает. Система отличалась большой сложностью в производстве и невысокой для ручного пулемета скорострельностью. В довершении — отсутствует ручка для переноски пулемета. Тем не менее, данная система являлась основным пулеметом итальянской армии во Второй мировой войне.