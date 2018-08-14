Испугались собственных фантазий: американские СМИ придумали новое оружие для «Арматы»

Эксперты предполагают, что у России есть технологии для «производства оружия будущего».

Бронемашины на платформе «Армата» в будущем могут снабдить оружием на новых физических принципах. Фантазии в стиле «Звездных войн», опубликовал портал National Interest. В числе «вооружений» автор статьи назвал «рельсотрон, микроволновую пушку и лазерное оружие». Такие предположения можно назвать, мягко говоря, далекими от реальности и вызывающими недоумение. Ни один компетентный источник в России не сообщал о подобных разработках.