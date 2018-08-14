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Испугались собственных фантазий: американские СМИ придумали новое оружие для «Арматы»
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Испугались собственных фантазий: американские СМИ придумали новое оружие для «Арматы» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксперты предполагают, что у России есть технологии для «производства оружия будущего».
Бронемашины на платформе «Армата» в будущем могут снабдить оружием на новых физических принципах. Фантазии в стиле «Звездных войн», опубликовал портал National Interest. В числе «вооружений» автор статьи назвал «рельсотрон, микроволновую пушку и лазерное оружие». Такие предположения можно назвать, мягко говоря, далекими от реальности и вызывающими недоумение. Ни один компетентный источник в России не сообщал о подобных разработках.
Журналист в статье объясняет, что его предположения основаны якобы на словах экс-руководителя Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергея Маева. Он заявил, что «Армата», «Курганец 25» и «Бумеранг» прослужат около 25 лет, а после им на смену придут «виды вооружения на новых физических принципах». Почему вдруг в их число попало вышеперечисленное оружие, про которое ни разу не было сказано ни в одном отчете или официальном документе, непонятно.
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