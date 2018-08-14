США и некоторые их союзники осознанно нарушают ДРСМД, заявил Рябков

"Что касается ДРСМД, то очевидна ситуация, в рамках которой США и их некоторые союзники в Европе осознанно нарушают договор, в частности, размещая на своей территории универсальные пусковые установки Mk-41, способные запускать ударные крылатые ракеты наземного базирования", — сказал Рябков.