США и некоторые их союзники осознанно нарушают ДРСМД, заявил Рябков 

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. США и некоторые их союзники в Европе осознанно нарушают Договор о ракетах средней и меньшей дальности, размещая пусковые установки Mk-41, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается ДРСМД, то очевидна ситуация, в рамках которой США и их некоторые союзники в Европе осознанно нарушают договор, в частности, размещая на своей территории универсальные пусковые установки Mk-41, способные запускать ударные крылатые ракеты наземного базирования", — сказал Рябков.
Президент США Дональд Трамп подписал накануне оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который стал самым крупным за всю историю страны и составил около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018. Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении договора РСМД, а президенту предписывается представить отчеты о выполнении Россией договоров РСМД, СНВ-3 и Договора по открытому небу.