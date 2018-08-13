Стреляющий тушенкой старый новый танк: в Сети высмеяли «новейшую» украинскую бронемашину

Пользователи Сети выяснили, что современный танк ВСУ Т-72АМТ является глубокой модернизацией советской бронемашины 1972 года выпуска.

В Сети подняля на смех кадры испытаний украинского танка Т-72АМТ, модернизированного специально для нужд современных ВСУ. Видео на своей странице в Facebook опубликовал Петр Порошенко . Он же ранее объявил о старте ходовых и огневых испытаний боевой машины. Пользователи Сети воодушевление лидера Украины не оценили и тут же припомнили ему провальное выступление украинских танкистов на специальных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge.

«Да все уже видели на что они способны на соревнованиях НАТО », — припоминают пользователи.

Щедрые на комментарии пользователи предположили, что новинка Укроборонпрома стреляет не управляемыми ракетами, как было заявлено в пресс-релизе военных, а тушенкой и кастрюлями. Некоторые указали Порошенко, что украинские танки являются модернизированными советскими экземплярами, ведь цифра 72 в названии танка означает 1972 год выпуска.

«Цифра 72 в названии танка означает 1972 год выпуска. В те времена воевали еще с конницей, а пехота была вооружена мечами и луками. Только Порошенко об этом не рассказывайте», — не унимаются комментаторы.

Впрочем Петру Алексеевичу к разоблачениям не привыкать. Его уже не раз «ловили» на попытках выдать старые образцы военной техники за новые. На деле, уверены эксперты, оборонно-промышленный комплекс Украины деградирует.