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Стреляющий тушенкой старый новый танк: в Сети высмеяли «новейшую» украинскую бронемашину
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Стреляющий тушенкой старый новый танк: в Сети высмеяли «новейшую» украинскую бронемашину 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Пользователи Сети выяснили, что современный танк ВСУ Т-72АМТ является глубокой модернизацией советской бронемашины 1972 года выпуска.
В Сети подняля на смех кадры испытаний украинского танка Т-72АМТ, модернизированного специально для нужд современных ВСУ. Видео на своей странице в Facebook опубликовал Петр Порошенко. Он же ранее объявил о старте ходовых и огневых испытаний боевой машины. Пользователи Сети воодушевление лидера Украины не оценили и тут же припомнили ему провальное выступление украинских танкистов на специальных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge.
«Да все уже видели на что они способны на соревнованиях НАТО», — припоминают пользователи.
Щедрые на комментарии пользователи предположили, что новинка Укроборонпрома стреляет не управляемыми ракетами, как было заявлено в пресс-релизе военных, а тушенкой и кастрюлями. Некоторые указали Порошенко, что украинские танки являются модернизированными советскими экземплярами, ведь цифра 72 в названии танка означает 1972 год выпуска.
«Цифра 72 в названии танка означает 1972 год выпуска. В те времена воевали еще с конницей, а пехота была вооружена мечами и луками. Только Порошенко об этом не рассказывайте», — не унимаются комментаторы.
Впрочем Петру Алексеевичу к разоблачениям не привыкать. Его уже не раз «ловили» на попытках выдать старые образцы военной техники за новые. На деле, уверены эксперты, оборонно-промышленный комплекс Украины деградирует.
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